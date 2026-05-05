Как изменились цены в Грузии – данные за апрель

В апреле 2026 года, по сравнению с мартом 2026 года, уровень инфляции составил 1,7%

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) в Грузии составила 5,9% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2025 к январю 2026), 4,6% (февраль 2025 к февралю 2026), 4,3% (март 2026 года к марту 2025 года). Больше всего в апреле цены выросли на транспорт (10,3%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,5%), продовольствие и безалкогольные напитки (7,5%), на алкогольную и табачную продукцию (6,5%), на коммунальные услуги (6,5%), в области здравоохранения (4,9%), на одежду и обувь (2,9%), в сфере образования (2,4%). Цены снизились на связь (4,0%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,4%), а также отдых и развлечения (0,4%). В апреле 2026 года, по сравнению с мартом 2026 года, уровень инфляции составил 1,7%.

