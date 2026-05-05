Премьер Грузии рассказал о роли правительства в регулировании цен

Правительство Грузии с парламентом начнет работу над решением существующих в Грузии структурных проблем, влияющих на цены

2026-05-05T22:23+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Главной задачей правительства является замедлить инфляционные процессы в Грузии, чтобы не допустить избыточного роста цен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Годовая инфляция (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) в Грузии составила 5,9% при целевом показателе 3%. При этом годовой рост цен на продукты составил 7,5%, а на транспорт – 10,3%. Он также отметил, что правительство Грузии с парламентом также начнет работу над решением существующих в Грузии структурных проблем, влияющих на цены. "Мы разделяем заключение парламентской комиссии, что существуют структурные проблемы, в результате решения которых мы сможем сократить цепи поставок и, соответственно, сократить наценки", – заявил Кобахидзе. Парламентская комиссия по изучению проблематики формирования цен на продовольствие, медикаменты и топливо в Грузии 1 мая представила соответствующий отчет, в котором проанализировала рынок и представила рекомендации для снижения цен. Однако при этом комиссия отметила, что никакой контроль цен или их искусственное занижение "не окажут позитивного влияния на рынок". Сговора между крупными торговыми сетями комиссия не обнаружила, но зато выявила целый ряд структурных проблем – "виновников" высоких цен в стране. Так, выяснилось, что у поставщиков и магазинов нет нормальных договоров с четкими условиями, отсутствует единая цифровая база данных о запасах и поставках и общая логистическая схема. При отсутствии цифровой документации, например, упускается возможность быстрого анализа рынка и реагирования на дефицит, отмечено в отчете комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

