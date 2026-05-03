"Семейная корзина" – магазины введут специальные цены на базовые продукты в Грузии

Компании-члены Ассоциации ритейла уже начали определять товары, на которые будут действовать постоянные специальные предложения 03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T18:53+0400

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. "Ассоциация ритейла" Грузии объявила о запуске инициативы "Семейная корзина", в рамках которой на отдельные базовые продукты будет распространяться специальная ценовая политика, говорится в распространенном заявлении. Инициатива была представлена после публикации итогового заключения парламентской временной комиссии по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо. Компании-члены ассоциации уже начали определять товары, на которые будут действовать постоянные специальные предложения. Речь идет о продуктах, выбранных самими торговыми сетями в рамках социальной ответственности бизнеса, чтобы сделать основные товары более доступными для населения. В "Ассоциация ритейла" Грузии отметили, что ознакомились с объемным документом комиссии, который содержит рекомендации по среднесрочным и долгосрочным мерам для стабилизации цен и повышения доступности базовых товаров. По словам представителей сектора, особый интерес для них представляют модели Франции и Греции. В ассоциации считают, что эти примеры основаны не на жестком вмешательстве государства в рыночные механизмы, а на усилении конкуренции и создании выгодных условий для потребителей. В ассоциации также подчеркнули, что эффективность инициативы зависит не только от ритейлеров, но и от всех участников цепочки поставок. "Мы надеемся, что производители и поставщики разделят подход ритейл-сектора и в рамках социальной ответственности обеспечат максимально благоприятные условия, чтобы совместными усилиями обеспечить широкую доступность основных базовых продуктов для населения", – отмечен в заявлении. В ассоциации добавили, что готовы продолжать сотрудничество как с государственными структурами, так и с представителями частного сектора для достижения долгосрочных и устойчивых результатов. Парламентская временная комиссия по изучению структуры ценообразования на продукты питания, медикаменты и топливо ранее утвердила итоговое заключение по результатам своей работы. В документе содержатся рекомендации по снижению цен и повышению прозрачности рынка, однако комиссия отдельно подчеркнула, что прямое регулирование цен или их искусственное сдерживание не окажут положительного влияния на рынок. Отчет комиссии будет передан правительству для изучения, и уже после правительство примет решение о том, какие меры из рекомендованных комиссией будут приняты. Вопрос цен стал актуальным в Грузии в конце 2025 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Уже в январе была создана правительственная комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо, а в феврале – парламентская.

