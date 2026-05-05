https://sputnik-georgia.ru/20260505/skolko-chelovek-vydvorili-iz-gruzii-s-nachala-goda-298438519.html
Сколько человек выдворили из Грузии с начала года?
Сколько человек выдворили из Грузии с начала года?
Sputnik Грузия
Только за последние несколько дней из страны выдворили сотню иностранцев 05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T10:48+0400
2026-05-05T10:48+0400
2026-05-05T11:06+0400
грузия
новости
общество
миграционная политика
мигранты
миграция
миграционные новости грузии сегодня
указы по миграции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Власти Грузии в январе-марте 2026 года выдворили почти столько же нелегалов, сколько за весь 2025 год, говорится в сообщении МВД. В 2025 году сотрудники Миграционного департамента выслали из Грузии в общей сложности 1311 иностранных граждан. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Между тем сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 101 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии. Из страны выслали граждан Туркменистана, Индии, Ирака, Азербайджана, России, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Иордании, Кении, Судана, Беларуси, Уганды, Непала, Пакистана, Филиппин, Кыргызстана, Зимбабве, Ливана и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещается. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не распространяется на тех, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, миграционная политика, мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции
грузия, новости, общество, миграционная политика, мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, указы по миграции
Сколько человек выдворили из Грузии с начала года?
10:48 05.05.2026 (обновлено: 11:06 05.05.2026)
Только за последние несколько дней из страны выдворили сотню иностранцев
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Власти Грузии в январе-марте 2026 года выдворили почти столько же нелегалов, сколько за весь 2025 год, говорится в сообщении МВД.
В 2025 году сотрудники Миграционного департамента выслали
из Грузии в общей сложности 1311 иностранных граждан. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Между тем сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 101 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии.
Из страны выслали граждан Туркменистана, Индии, Ирака, Азербайджана, России, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Иордании, Кении, Судана, Беларуси, Уганды, Непала, Пакистана, Филиппин, Кыргызстана, Зимбабве, Ливана и других стран.
Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещается. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не распространяется на тех, кто покинул страну добровольно.