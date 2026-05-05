Сколько человек выдворили из Грузии с начала года?

Только за последние несколько дней из страны выдворили сотню иностранцев

2026-05-05T10:48+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Власти Грузии в январе-марте 2026 года выдворили почти столько же нелегалов, сколько за весь 2025 год, говорится в сообщении МВД. В 2025 году сотрудники Миграционного департамента выслали из Грузии в общей сложности 1311 иностранных граждан. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Между тем сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 101 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии. Из страны выслали граждан Туркменистана, Индии, Ирака, Азербайджана, России, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Иордании, Кении, Судана, Беларуси, Уганды, Непала, Пакистана, Филиппин, Кыргызстана, Зимбабве, Ливана и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещается. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не распространяется на тех, кто покинул страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

