В Грузии нет места поддельному вину – глава Минсельхоза

Там, где за это отвечает государство, качество будет строго контролироваться, предупредил министр 05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T20:21+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия проводит комплексные реформы, направленные на улучшение качества вина и винограда, и правительство будет бескомпромиссным в плане борьбы с фальсификацией этой продукции, заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили. Производство качественного вина является одним из приоритетов правительства, которое с 2020 года ежегодно субсидировало сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. По его словам, реформы, направленные на улучшение качества вина и винограда, включают в себя как процесс сбора урожая винограда, так и стандарты его выращивания. Как заявил министр, в прошлом году ведомство в пилотном режиме определило степень содержания сахара в винограде, на основе которого была проведена градация качества. В текущем году еще больше ужесточили систему и четко определили категории винограда с высоким, средним и низким содержанием сахара. "Мы категорически заявляем, что виноград с содержанием сахара до 17 градусов будет продаваться за 30 тетри, поскольку он не пригоден для производства качественного вина. Там, где за это отвечает государство, качество будет строго контролироваться, а виноградарь получит компенсацию в соответствии со своим трудом и качеством продукции", – отметил Сонгулашвили. По словам главы Минсельхоза, производство качественного вина начинается с виноградника, и именно поэтому реформы включают в себя правильно обрабатываемые виноградники, подходящую почву и сертифицированные саженцы. "Виноградник должен быть правильно разбит, с правильными саженцами и на правильной почве, чтобы в конечном итоге получить качественное вино. Грузия – страна с ограниченными земельными ресурсами, и мы не можем конкурировать по количеству, поэтому наша главная цель – качество. "Картули" (в переводе "Грузинский", ред.) должен быть знаком качества для всей продукции", – сказал министр. Напомним, согласно решению правительства Грузии, в случае избытка урожая, если частный сектор не выразит заинтересованности в закупке винограда, его приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам. Государство определяет закупочные цены, исходя из содержания сахара. В соответствии с законом "О лозе и вине", в случае винограда разрешенных сортов, если содержание сахара превышает 20%, цена составляет 1,30 лари, при содержании сахара от 17 до 20% – 0,80 лари, а при содержании сахара менее 17% – 0,30 лари. Что касается саперави, то при содержании сахара более 22% цена составляет 1,50 лари, при содержании сахара от 17 до 22% – 0,90 лари, а при содержании сахара менее 17% – 0,30 лари. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной хванчкары – Рача. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября 2025 года переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

