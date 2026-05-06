Бизнес-асcоциация оценила деловой климат в Грузии

Показатели делового климата за первый квартал ухудшились по сравнению с четвертым кварталом 2025 года

2026-05-06T19:30+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) в первом квартале 2026 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Компании принимали участие в опросе 4-16 марта 2026 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, барометру занятости и инвестиционной среде в Грузии. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Показатели делового климата за первый квартал ухудшились по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. По информации БАГ, несмотря на ухудшение, показатель делового климата находится в фазе подъема. Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в секторе торговли, а самая низкая – в сфере строительства. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания отмечены в секторе промышленности, а наименее позитивные – в секторе строительства. Занятость населения Согласно исследованию БАГ, 30% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, и лишь 1% говорит о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что во втором квартале 2026 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 2%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере торговли. 42% опрошенных компаний предполагает рост штата сотрудников во втором квартале текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на один процентный пункт. В первом квартале названы шесть основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нестабильность курса национальной валюты особенно остро ощущается в сфере промышленности (30%), торговли (28%) и почти в равной степени беспокоит и малый, и средний бизнес. Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (100%) и на предприятиях среднего бизнеса (48%). Правовые и административные барьеры влияют на компании средних размеров, особенно на строительный сектор (83%). Нехватка рабочей силы наиболее остра в сферах строительства (83%) и торговли (61%) и одинаково остра как для малых, так и для средних предприятий. Отсутствие спроса сильнее всего сказывается на сфере услуг (38%), а в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается. Ограниченные финансовые ресурсы являются наиболее распространенным препятствием в строительном секторе (83%), в то время как в торговом секторе эта проблема вообще не наблюдается. По размеру предприятия проблема ограниченных финансовых ресурсов наиболее распространена в средних компаниях (16%). Доступ к финансам В первом квартале текущего года 53% опрошенных компаний (на 1 процентный пункт больше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование, 23% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (72%) заявили, что финансируются из местных источников. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия

