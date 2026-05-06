Посол ЕС: "День Европы – напоминание о части истории Грузии"
Между тем отношения Грузии и Европы на сегодняшний день остаются довольно натянутыми
2026-05-06T17:14+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Празднование Дня Европы в Грузии в этом году станет напоминанием о части истории страны, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. День Европы – ежегодный праздник единства в странах Европейского союза и Совета Европы. В Грузии День Европы отметят в выставочном павильоне, где будут представлены все страны ЕС. До празднования пройдет велопробег."В этом году День Европы в Грузии – не просто торжественное празднование. Это напоминание о том, что Европа всегда была частью истории Грузии", – сказал Герчинский. Между тем отношения Грузии и Европы на сегодняшний день остаются натянутыми. МИД в Тбилиси встревожен тем, что институты Евросоюза используются для целенаправленных нападок на грузинское государство, органы демократии, общество и ценности, в том числе на Грузинскую православную церковь.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
