Аналитики продолжают повышать темпы роста экономики Грузии

При этом потери от туризма в марте, по оценкам TBC Capital, составляют приблизительно 75 миллионов долларов 07.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Аналитики компании TBC Capital вновь пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 6,1 до 7,4%, говорится в обзоре организации. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года – 9,1%. Поясняя свое решение о пересмотре роста ВВП в сторону роста, аналитики отметили несколько факторов. В частности, по их словам, как и в феврале, предварительная оценка экономического роста на март также оказалась выше ожидаемой. Кроме того, согласно обзору, спустя два месяца после эскалации конфликта на Ближнем Востоке негативное влияние на сектор гостеприимства значительное, хотя в остальном – относительно ограниченное. В противоположном направлении аналитики отметили, прежде всего, активизацию экспорта сырьевых товаров, что, помимо прочего, связано с ростом цен на мировых рынках. Аналитики отметили, что грузинская экономика характеризуется определенной степенью структурной устойчивости. Однако это не означает, что страна нечувствительна к внешним потрясениям. Скорее, это подразумевает наличие противоположных факторов, которые в значительной степени уравновешивают друг друга во многих, но не во всех сценариях. В частности, на фоне роста мировых цен на нефть, отмечено в обзоре, Грузия хоть и является чистым импортером нефтепродуктов, она также получает относительно весомые валютные поступления от нефтедобывающих стран, что в значительной степени компенсирует ее уязвимость в этом отношении. Кроме того, с ноября прошлого года заметно увеличился реэкспорт нефти, составивший по состоянию на март 16,5% от общего объема экспорта. Хотя предполагается, что это временный фактор. Также в публикации TBC Capital отмечено исторически стабильное соотношение экспортных и импортных цен. В этой связи в марте индекс экспортных цен вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с глобальным ростом цен на ключевые экспортные товары – нефть, золото, медь, ферросплавы и удобрения. В целом, по оценкам TBC Capital, потери от туризма в марте по сравнению с альтернативным сценарием без конфликта составляют приблизительно 75 миллионов долларов США. В то же время рост экспорта составил примерно 90 миллионов долларов США по сравнению с февралем. Ожидается, что аналогичная тенденция сохранится и в апреле, данные по которому будут доступны позже. В целом три основных фактора, влияющих на прогноз, – снижение вероятности окончания конфликта на Украине в короткие сроки, влияние конфликта на Ближнем Востоке и более высокие, чем ожидалось, оценки экономического роста от "Сакстата" – остаются неизменными, хотя совокупное влияние этих факторов стало больше. Кроме того, аналитики также изменили прогноз инфляции в сторону повышения, с 5,6 до 6% к концу года, что в основном связано с двумя факторами: инфляция в апреле в 5,9% немного выше прогноза TBC Capital и цены на нефть, после замедления в середине апреля, продолжают расти. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.

