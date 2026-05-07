https://sputnik-georgia.ru/20260507/analitiki-prodolzhayut-povyshat-tempy-rosta-ekonomiki-gruzii-298459699.html
Аналитики продолжают повышать темпы роста экономики Грузии
Аналитики продолжают повышать темпы роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
При этом потери от туризма в марте, по оценкам TBC Capital, составляют приблизительно 75 миллионов долларов 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T09:01+0400
2026-05-07T09:01+0400
2026-05-07T09:01+0400
экономика
грузия
новости
украина
сша
ближний восток
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23352/69/233526910_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_6b25a25640ec026ff7166262ec25106f.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Аналитики компании TBC Capital вновь пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 6,1 до 7,4%, говорится в обзоре организации. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года – 9,1%. Поясняя свое решение о пересмотре роста ВВП в сторону роста, аналитики отметили несколько факторов. В частности, по их словам, как и в феврале, предварительная оценка экономического роста на март также оказалась выше ожидаемой. Кроме того, согласно обзору, спустя два месяца после эскалации конфликта на Ближнем Востоке негативное влияние на сектор гостеприимства значительное, хотя в остальном – относительно ограниченное. В противоположном направлении аналитики отметили, прежде всего, активизацию экспорта сырьевых товаров, что, помимо прочего, связано с ростом цен на мировых рынках. Аналитики отметили, что грузинская экономика характеризуется определенной степенью структурной устойчивости. Однако это не означает, что страна нечувствительна к внешним потрясениям. Скорее, это подразумевает наличие противоположных факторов, которые в значительной степени уравновешивают друг друга во многих, но не во всех сценариях. В частности, на фоне роста мировых цен на нефть, отмечено в обзоре, Грузия хоть и является чистым импортером нефтепродуктов, она также получает относительно весомые валютные поступления от нефтедобывающих стран, что в значительной степени компенсирует ее уязвимость в этом отношении. Кроме того, с ноября прошлого года заметно увеличился реэкспорт нефти, составивший по состоянию на март 16,5% от общего объема экспорта. Хотя предполагается, что это временный фактор. Также в публикации TBC Capital отмечено исторически стабильное соотношение экспортных и импортных цен. В этой связи в марте индекс экспортных цен вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с глобальным ростом цен на ключевые экспортные товары – нефть, золото, медь, ферросплавы и удобрения. В целом, по оценкам TBC Capital, потери от туризма в марте по сравнению с альтернативным сценарием без конфликта составляют приблизительно 75 миллионов долларов США. В то же время рост экспорта составил примерно 90 миллионов долларов США по сравнению с февралем. Ожидается, что аналогичная тенденция сохранится и в апреле, данные по которому будут доступны позже. В целом три основных фактора, влияющих на прогноз, – снижение вероятности окончания конфликта на Украине в короткие сроки, влияние конфликта на Ближнем Востоке и более высокие, чем ожидалось, оценки экономического роста от "Сакстата" – остаются неизменными, хотя совокупное влияние этих факторов стало больше. Кроме того, аналитики также изменили прогноз инфляции в сторону повышения, с 5,6 до 6% к концу года, что в основном связано с двумя факторами: инфляция в апреле в 5,9% немного выше прогноза TBC Capital и цены на нефть, после замедления в середине апреля, продолжают расти. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260501/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-mart-298385149.html
украина
сша
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23352/69/233526910_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_2a41cc47addefefb03f0b19531a7811f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, украина, сша, ближний восток, сакстат
экономика, грузия, новости, украина, сша, ближний восток, сакстат
Аналитики продолжают повышать темпы роста экономики Грузии
При этом потери от туризма в марте, по оценкам TBC Capital, составляют приблизительно 75 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Аналитики компании TBC Capital вновь пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 6,1 до 7,4%, говорится в обзоре организации.
Реальный экономический рост в Грузии в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте 2026 года – 9,1%.
"С учетом сочетания внутренних и внешних тенденций компания TBC Capital повышает прогноз экономического роста Грузии на 2026 год с 6,1 до 7,4%", – говорится в обзоре.
Поясняя свое решение о пересмотре роста ВВП в сторону роста, аналитики отметили несколько факторов. В частности, по их словам, как и в феврале, предварительная оценка экономического роста на март также оказалась выше ожидаемой.
Кроме того, согласно обзору, спустя два месяца после эскалации конфликта на Ближнем Востоке негативное влияние на сектор гостеприимства значительное, хотя в остальном – относительно ограниченное.
В противоположном направлении аналитики отметили, прежде всего, активизацию экспорта сырьевых товаров, что, помимо прочего, связано с ростом цен на мировых рынках.
"Вероятно, в отличие от предыдущих лет, экспорт в настоящее время является основным фактором экономического роста, поскольку последние показатели неденежных расходов не демонстрируют значительного ускорения. В мартовской публикации TBC Capital указала на перспективу роста экспорта на фоне текущих тенденций, хотя фактический приток средств выше, чем ожидалось", – отмечено в сообщении.
Аналитики отметили, что грузинская экономика характеризуется определенной степенью структурной устойчивости. Однако это не означает, что страна нечувствительна к внешним потрясениям. Скорее, это подразумевает наличие противоположных факторов, которые в значительной степени уравновешивают друг друга во многих, но не во всех сценариях.
В частности, на фоне роста мировых цен на нефть, отмечено в обзоре, Грузия хоть и является чистым импортером нефтепродуктов, она также получает относительно весомые валютные поступления от нефтедобывающих стран, что в значительной степени компенсирует ее уязвимость в этом отношении.
Кроме того, с ноября прошлого года заметно увеличился реэкспорт нефти, составивший по состоянию на март 16,5% от общего объема экспорта. Хотя предполагается, что это временный фактор.
Также в публикации TBC Capital отмечено исторически стабильное соотношение экспортных и импортных цен. В этой связи в марте индекс экспортных цен вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, что связано с глобальным ростом цен на ключевые экспортные товары – нефть, золото, медь, ферросплавы и удобрения.
В целом, по оценкам TBC Capital, потери от туризма в марте по сравнению с альтернативным сценарием без конфликта составляют приблизительно 75 миллионов долларов США.
В то же время рост экспорта составил примерно 90 миллионов долларов США по сравнению с февралем. Ожидается, что аналогичная тенденция сохранится и в апреле, данные по которому будут доступны позже.
"Стоит отметить, что базовым сценарием остается нормализация цен, которая также приведет к нормализации экспортных доходов, хотя в этом сценарии ожидается параллельное восстановление туризма", – сказано в обзоре.
В целом три основных фактора, влияющих на прогноз, – снижение вероятности окончания конфликта на Украине в короткие сроки, влияние конфликта на Ближнем Востоке и более высокие, чем ожидалось, оценки экономического роста от "Сакстата" – остаются неизменными, хотя совокупное влияние этих факторов стало больше.
Кроме того, аналитики также изменили прогноз инфляции в сторону повышения, с 5,6 до 6% к концу года, что в основном связано с двумя факторами: инфляция в апреле в 5,9% немного выше прогноза TBC Capital и цены на нефть, после замедления в середине апреля, продолжают расти.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.