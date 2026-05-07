Бочоришвили назвала позитивным шагом инициативу Киева к диалогу с Грузией
Бочоришвили подчеркнула, что Грузия устала от режима "односторонней поддержки" и ожидает от украинской стороны конструктивного анализа накопившихся претензий
2026-05-07T13:53+0400
13:53 07.05.2026 (обновлено: 15:25 07.05.2026)
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Украинская сторона слишком долго общалась с Грузией и грузинским обществом через социальные сети, поэтому инициатива личных встреч и телефонных разговоров является позитивным шагом, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в эфире телеканала "Имеди".
По инициативе украинской стороны 6 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Грузии и Украины Макой Бочоришвили и Андреем Сибигой. В ходе беседы обсуждались грузино-украинские отношения, подчеркивалась важность диалога и дальнейшие шаги в этом направлении. Встреча глав МИД также состоялась в Ереване в рамках саммита Европейского политического сообщества.
"Украинская сторона слишком долго общалась с Грузией и грузинским обществом через социальные сети, и мы слышали не самые приятные заявления, которые невозможно игнорировать. Прежде всего важно, что инициатива исходит от украинской стороны, чтобы мы сели и поговорили. Это можно считать позитивным шагом", – заявила Бочоришвили.
По словам главы МИД, важно и то, чтобы определенные вопросы, накопившиеся за годы отношений, были правильно поняты украинской стороной, так же, как и грузинским обществом.
"Мы договорились, что в ближайшее время состоится встреча, и мы сможем обсудить все, что можно сделать для нормализации отношений между двумя странами", – сказала Бочоришвили.
По словам министра иностранных дел, позиция и подходы Грузии не изменились.
"У нас твердая позиция по Украине. Это достаточно последовательная позиция. Это было заметно во всех международных организациях. Это было видно и в наших заявлениях, хотя существовала линия, игнорировавшая все, что говорил Тбилиси. Вероятно, следует задаться вопросом, на каких основаниях строились позиции, которые мы слышали со стороны Украины", – отметила Бочоришвили.
Бочоришвили также прокомментировала переговоры между грузинской и украинской сторонами в Ереване, пояснив, что контактам между премьер-министром Грузии и президентом Украины предшествовали переговоры между министрами иностранных дел.
"Мы также заявляли, что в определенной степени остаемся в состоянии односторонней дружбы с Украиной и, по сути, в режиме односторонней поддержки. Мы никогда не желали никаких иных отношений ни с одним дружественным государством и народом. И если такое желание возникнет с другой стороны, будут предприняты соответствующие шаги, то, конечно, мы будем этому только рады", – сказала Бочоришвили.
Отношения Грузии и Украины
И без того напряженные после назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения еще больше ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять на Украину бойцов-добровольцев и вводить собственные санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский объявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов был освобожден от должности посла Украины в Грузии. Нового посла – Михаила Бродовича – Зеленский назначил только 26 января 2026 года. В июле 2023 года Зеленский, в свою очередь, потребовал, чтобы посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее основатель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло Тбилиси в помощи Москве в обходе западных санкций.
В правящей партии Грузии в ответ заявляли, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить собственное положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", к этому также стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и связанные с ней силы.