Грузия и США готовятся к новому этапу диалога – заявление главы МИД

Власти Грузии рассчитывают перевести стратегическое партнерство в "содержательное русло" на равных условиях

2026-05-07T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузия заинтересована в переводе отношений с США в более позитивное и содержательное русло с учетом интересов обеих стран. При этом Вашингтон уже предпринимает шаги для активизации диалога, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.По словам главы МИД, в ближайшее время ожидаются визиты американских делегаций, в ходе которых стороны обсудят текущее состояние двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества."Определенная динамика есть, и я надеюсь, что наши отношения будут гораздо более содержательными и позитивными, чем в последние годы", – заявила Бочоришвили в эфире передачи "Имеди LIVE".Она отметила, что Грузия никогда не скрывала своей позиции в отношении Вашингтона и считает важной роль США как в регионе, так и на глобальном уровне."Разумеется, существует объективный интерес к тому, чтобы отношения с Соединенными Штатами были хорошими", – заявила Бочоришвили.Глава МИД напомнила, что стратегическое сотрудничество между двумя странами было фактически приостановлено предыдущей администрацией, однако грузинская сторона заинтересована в возвращении отношений в конструктивное русло.Министр подчеркнула, что дальнейшее развитие сотрудничества требует активной работы, обмена позициями и определения общих интересов и точек соприкосновения."Разумеется, это требует работы, активного обмена позициями, и очень радует, что со стороны США предпринимаются определенные шаги для того, чтобы такие встречи и обсуждение наших позиций стали возможными", – отметила она.Грузия и СШАСегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. Однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

