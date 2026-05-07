Обойти Грузию уже не получится – глава МИД о роли страны в регионе
Глава грузинской дипломатии назвала попытки политической и логистической изоляции Тбилиси "оторванными от реальности", подчеркнув стратегическую незаменимость... 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T12:03+0400
11:51 07.05.2026 (обновлено: 12:03 07.05.2026)
Глава грузинской дипломатии назвала попытки политической и логистической изоляции Тбилиси "оторванными от реальности", подчеркнув стратегическую незаменимость страны в проектах трансконтинентальной связанности
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузия играет важную роль в региональной повестке благодаря своему географическому положению, транспортным маршрутам и участию в проектах по развитию связанности, а заявления о том, что страна якобы теряет перспективы, не соответствуют реальности, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, значение Грузии было наглядно продемонстрировано в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване, где обсуждались вопросы региональной связанности и сотрудничества.
"Утверждения о том, будто Грузия теряет перспективы и возможности, являются столь же необоснованным и несерьезным нарративом, как и многие другие, которые мы слышали на протяжении последних лет. Их авторы никогда не выглядели убедительно, поскольку строят свои позиции на лжи", – заявила Бочоришвили в эфире передачи "Имеди LIVE".
Министр подчеркнула, что при обсуждении транспортных коридоров, связанности и роли Черного моря невозможно игнорировать Грузию как важное связующее звено между регионами.
По ее словам, участие представителей стран Евросоюза и руководства Еврокомиссии в дискуссиях о связанности подтверждает значимость позиций Тбилиси в региональных процессах.
"Когда страны-члены ЕС говорят о связанности, в том числе когда председатель Еврокомиссии лично участвует в дискуссиях на эту тему, позиции Грузии, конечно же, имеют большое значение. Для нас это означает, что необходимо развивать как можно более тесное сотрудничество, прежде всего со странами региона и непосредственными соседями, поскольку без них и нам самим сложно выполнять эту функцию", – отметила она.
Глава МИД также указала на растущее значение Центральной Азии и расширение регионального взаимодействия после подключения Азербайджана к формату сотрудничества стран Центральной Азии.
Министр подчеркнула, что развитие регионального сотрудничества и сохранение стабильности имеют стратегическое значение на фоне продолжающихся конфликтов в соседних регионах.
"Сегодня этот небольшой регион имеет жизненно важное значение, когда вокруг продолжаются крупные кризисы и конфликты. Именно поэтому для нас особенно важно сохранять стабильность и правильно использовать существующие возможности", – заявила Бочоришвили.
По словам главы МИД, страны региона хорошо понимают собственную роль и значение, поэтому разговоры о "замене" Грузии другими государствами несерьезны.
"В этом регионе все три страны хорошо знают свою роль и собственную цену. Соответственно, если кому-то приходит в голову разжигать ненужную конкуренцию, это лишено каких-либо оснований и реальных возможностей для успеха", – отметила она.
Министр также рассказала, что несколько лет назад один из высокопоставленных представителей европейской бюрократии заявил ей, что Грузию якобы могут "заменить Арменией".
По словам Бочоришвили, тогда подобные заявления вызывали недоумение, однако позже стало понятно, что определенные группы в брюссельской бюрократии действительно пытались продвигать такую повестку.
"Однако это выглядит смешно, потому что воспринимать подобное всерьез просто невозможно", – отметила министр.
Глава грузинского внешнеполитического ведомства также назвала несерьезными заявления о том, что Грузия якобы утратила свое транзитное значение. По ее словам, действующие транспортные и энергетические маршруты, создававшиеся десятилетиями и связывающие регион с Европой, сохраняют стратегическую важность.
"Существуют действующие маршруты, по которым энергоресурсы поступают в Европу. Утверждать, что они вдруг потеряли значение, просто несерьезно", – подчеркнула Бочоришвили.
Министр добавила, что попытки создать конкуренцию между странами региона заметны и в вопросе евроинтеграции, однако подобные процессы не меняют объективной роли Грузии в регионе.