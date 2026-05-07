https://sputnik-georgia.ru/20260507/vybory-katolikosa-patriarkha-budut-zakrytymi--patriarkhiya-gruzii-298491057.html

Выборы Католикоса-Патриарха будут закрытыми – Патриархия Грузии

Выборы Католикоса-Патриарха будут закрытыми – Патриархия Грузии

Sputnik Грузия

На заседании Священного синода была достигнута договоренность о ходе расширенного собрания 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T20:51+0400

2026-05-07T20:51+0400

2026-05-07T21:26+0400

грузия

новости

общество

андрия джагмаидзе

священный синод

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287963734_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cea95fc39e40c53ec9b2556c0e2ec6bc.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Выборы Католикоса-Патриарха всея Грузии на общем собрании будут проходить в закрытом режиме, Священный синод сохраняет единодушие, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрии Джагмаидзе. Священный синод назначил выборы Католикоса-Патриарха всея Грузии на 11 мая. "В целом, я думаю, общество привыкло к светским выборам и к каким-то противостояниям, которые там происходят. В Синоде такого не происходит", – сказал Джагмаидзе. По его словам, Синод остается единодушным и покажет образцовые выборы. По его словам, на заседании Священного синода была достигнута договоренность о ходе расширенного собрания. Возможность выступить будет у представителей епархии трех патриарших кандидатов. "В целом их право не ограничивается, однако митрополиты соглашаются, что так лучше, потому что очень много представителей и, в случае свободного выбора, заседание может очень затянуться", – отметил Джагмаидзе. Что касается даты интронизации нового Католикоса-Патриарха, то она будет определена после выборов, так как по канонам ее должен установить уже избранный патриарх, добавил он. В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260507/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-budet-izbran-11-maya-298480679.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, священный синод, грузинская православная церковь