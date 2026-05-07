https://sputnik-georgia.ru/20260507/vybory-katolikosa-patriarkha-budut-zakrytymi--patriarkhiya-gruzii-298491057.html
Выборы Католикоса-Патриарха будут закрытыми – Патриархия Грузии
Выборы Католикоса-Патриарха будут закрытыми – Патриархия Грузии
Sputnik Грузия
На заседании Священного синода была достигнута договоренность о ходе расширенного собрания 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T20:51+0400
2026-05-07T20:51+0400
2026-05-07T21:26+0400
грузия
новости
общество
андрия джагмаидзе
священный синод
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287963734_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cea95fc39e40c53ec9b2556c0e2ec6bc.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Выборы Католикоса-Патриарха всея Грузии на общем собрании будут проходить в закрытом режиме, Священный синод сохраняет единодушие, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрии Джагмаидзе. Священный синод назначил выборы Католикоса-Патриарха всея Грузии на 11 мая. "В целом, я думаю, общество привыкло к светским выборам и к каким-то противостояниям, которые там происходят. В Синоде такого не происходит", – сказал Джагмаидзе. По его словам, Синод остается единодушным и покажет образцовые выборы. По его словам, на заседании Священного синода была достигнута договоренность о ходе расширенного собрания. Возможность выступить будет у представителей епархии трех патриарших кандидатов. "В целом их право не ограничивается, однако митрополиты соглашаются, что так лучше, потому что очень много представителей и, в случае свободного выбора, заседание может очень затянуться", – отметил Джагмаидзе. Что касается даты интронизации нового Католикоса-Патриарха, то она будет определена после выборов, так как по канонам ее должен установить уже избранный патриарх, добавил он. В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260507/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-budet-izbran-11-maya-298480679.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287963734_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_1411e48efba8a8d84bb3bd3ca83a5067.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, священный синод, грузинская православная церковь
грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, священный синод, грузинская православная церковь
Выборы Католикоса-Патриарха будут закрытыми – Патриархия Грузии
20:51 07.05.2026 (обновлено: 21:26 07.05.2026)
На заседании Священного синода была достигнута договоренность о ходе расширенного собрания
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Выборы Католикоса-Патриарха всея Грузии на общем собрании будут проходить в закрытом режиме, Священный синод сохраняет единодушие, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрии Джагмаидзе.
Священный синод назначил выборы Католикоса-Патриарха всея Грузии на 11 мая.
"В целом, я думаю, общество привыкло к светским выборам и к каким-то противостояниям, которые там происходят. В Синоде такого не происходит", – сказал Джагмаидзе.
По его словам, Синод остается единодушным и покажет образцовые выборы.
"Несмотря на то, что были некорректные выступления и эмоциональные комментарии, сегодняшний Синод, можно сказать, был единодушен и ориентирован на то, чтобы весь этот период Синод проходил достойно, как и до этого, после кончины патриарха, также образцовыми и примерными будут и эти выборы. Это главное – их дух", – отметил Джагмаидзе.
По его словам, на заседании Священного синода была достигнута договоренность о ходе расширенного собрания. Возможность выступить будет у представителей епархии трех патриарших кандидатов.
"В целом их право не ограничивается, однако митрополиты соглашаются, что так лучше, потому что очень много представителей и, в случае свободного выбора, заседание может очень затянуться", – отметил Джагмаидзе.
Что касается даты интронизации нового Католикоса-Патриарха, то она будет определена после выборов, так как по канонам ее должен установить уже избранный патриарх, добавил он.
В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.
Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода.
Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.
Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.