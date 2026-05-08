Без дедов и родителей грузин не было бы Дня Европы — Папуашвили послу ЕС

По его мнению, Европа сегодня движется к своему темному прошлому, а Грузия предлагает иной путь 08.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-08T12:57+0400

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в открытом письме к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому напомнил о вкладе Грузии в победу во Второй мировой войне и значении этой победы для Европы.День Европы — ежегодный праздник единства в странах Европейского союза и Совета Европы, отмечаемый 9 мая. В Грузии День Европы отметят в выставочном павильоне, где будут представлены все страны ЕС. Перед началом празднования пройдет велопробег.Спикер парламента отметил, что отделение Дня Европы от Дня Победы для Грузии неприемлемо."В Грузии нет семьи, которая не понесла бы жертвы в этой войне. Отделение Дня Европы от Дня Победы для нас неприемлемо. Поэтому я надеюсь, что 9 мая на вашей встрече вы отдадите должное 300 тысячам грузин, отдавшим свои жизни за свободную от фашизма Европу", – говорится в письме.При этом спикер парламента раскритиковал текущую политику Евросоюза."Политика Евросоюза не оставляет иного объяснения, кроме того, что она направлена на углубление конфронтации и рост разногласий. Несправедливые и политически мотивированные резолюции Европарламента, многочисленные угрозы политической и экономической мести, постоянное вмешательство во внутренние дела Грузии – это лишь несколько примеров целенаправленных попыток, направленных на разжигание конфронтации как внутри Грузии, так и в отношениях между Грузией и Евросоюзом", – сказал Папуашвили.Настоящая единая Европа – это Европа, которая не только предотвращает будущие войны, но и прекращает текущие конфликты. Однако в политике Брюсселя в отношении Грузии, добавил он, такого намерения не просматривается."Грузинский народ не нуждается в указании направления к европейскому пути. Грузия сама является сотворцом европейской цивилизации, и поэтому там, где Грузия, там и Европа. Европейская интеграция не должна означать единоличное господство Брюсселя над Грузией, а должна стать подлинным укреплением наших исторических связей с другими европейскими народами – на равных", – сказал Папуашвили.По его словам, День Европы также должен напомнить, что ни одно руководство Евросоюза не может отменить такие европейские идеалы, как национальная независимость, христианские ценности и традиционный образ жизни.Он отметил, что отклонение от первоначальных европейских устремлений, заложенных в идее Дня Европы, привело Евросоюз к состоянию, при котором его политика в отношении Грузии сводится к поддержке насилия, языка ненависти и радикализма."Сегодня руководство Евросоюза, похоже, забыло базовый принцип. Чем еще объяснить настойчивые призывы к вовлечению в экономическое противостояние с Россией без каких-либо гарантий безопасности и предложений экономической поддержки, что привело бы не только к экономическому краху Грузии, но и к региональной нестабильности, а Европу оставило бы без важных энергоресурсов и геоэкономических маршрутов", – говорится в письме Папуашвили.По его мнению, Европа сегодня движется к своему темному прошлому, а Грузия предлагает иной путь."У Грузии есть четкое предложение относительно будущего пути. Прекращение агрессивной риторики, пересмотр вредной политики и отмена несправедливых резолюций – это то, что открыло бы путь для настоящего диалога, благоразумия и единства, что и составляет первоначальный дух Дня Европы", – говорится в письме.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

