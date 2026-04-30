https://sputnik-georgia.ru/20260430/nuzhna-realistichnaya-povestka-dnya--glava-mid-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-es-298372404.html
Нужна реалистичная повестка дня – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС
Нужна реалистичная повестка дня – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС
Sputnik Грузия
Министр констатировала, что формат встреч на высоком уровне заморожен по инициативе ЕС 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T13:53+0400
2026-04-30T13:53+0400
2026-04-30T13:53+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
мака бочоришвили
ираклий кобахидзе
брюссель
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:172:852:651_1920x0_80_0_0_65be143226cb941446b3f2705de01d88.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузии необходимы прагматичные отношения с Евросоюзом, основанные на реальной повестке, а не на вымышленных темах, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Глава МИД отметила, что в отношениях с Европейским союзом существует множество направлений для сотрудничества, однако текущая риторика и решения европейских структур, по ее оценке, не отражают реальной ситуации."Соответственно, важно вернуться к реальной повестке, которая может существовать между Грузией и Европейским союзом, поскольку это отвечает интересам обеих сторон", – подчеркнула Бочоришвили.По словам министра, в ЕС понимают необходимость диалога с Тбилиси, однако пока нет единой позиции относительно формата его возобновления. При этом грузинская сторона, как отметила Бочоришвили, не предпринимала шагов, которые могли бы привести к приостановке контактов."Это решение Евросоюза. Это было решение, которое, с одной стороны, должно было быть использовано во внутренней политике Грузии, и в свое время оно сыграло свою роль", – заявила Бочоришвили.Министр подчеркнула, что вопрос дальнейших отношений с ЕС сейчас сводится к поиску формата возобновления диалога, который, по ее словам, остается необходимым."Все это прекрасно осознают, но остается один вопрос: как это сделать? Мы поняли, что это необходимо. Возможно, кому-то сложно сделать шаг назад и сохранить лицо, но для нас принципиальность крайне важна. Против нашей страны и правительства велась очень тяжелая дезинформационная кампания, предпринимались попытки нанести серьезный репутационный ущерб", – отметила она.Бочоришвили добавила, что Грузия не отказывалась от диалога и не считает себя ответственной за его разрыв.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:92:852:731_1920x0_80_0_0_dfd5ec1b14457af2114ae6dd01951199.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, брюссель, еврокомиссия
политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, брюссель, еврокомиссия
Нужна реалистичная повестка дня – глава МИД Грузии об отношениях с ЕС
Министр констатировала, что формат встреч на высоком уровне заморожен по инициативе ЕС
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузии необходимы прагматичные отношения с Евросоюзом, основанные на реальной повестке, а не на вымышленных темах, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.
"Нам не нужна хвала – нам нужны отношения, основанные на реальной повестке дня. Нам не нужны вымышленные темы, поскольку существует и реальная повестка, в том числе в отношениях с Евросоюзом", – заявила Бочоришвили.
Глава МИД отметила, что в отношениях с Европейским союзом существует множество направлений для сотрудничества, однако текущая риторика и решения европейских структур, по ее оценке, не отражают реальной ситуации.
"Соответственно, важно вернуться к реальной повестке, которая может существовать между Грузией и Европейским союзом, поскольку это отвечает интересам обеих сторон", – подчеркнула Бочоришвили.
По словам министра, в ЕС понимают необходимость диалога с Тбилиси, однако пока нет единой позиции относительно формата его возобновления. При этом грузинская сторона, как отметила Бочоришвили, не предпринимала шагов, которые могли бы привести к приостановке контактов.
"Это решение Евросоюза. Это было решение, которое, с одной стороны, должно было быть использовано во внутренней политике Грузии, и в свое время оно сыграло свою роль", – заявила Бочоришвили.
Министр подчеркнула, что вопрос дальнейших отношений с ЕС сейчас сводится к поиску формата возобновления диалога, который, по ее словам, остается необходимым.
"Все это прекрасно осознают, но остается один вопрос: как это сделать? Мы поняли, что это необходимо. Возможно, кому-то сложно сделать шаг назад и сохранить лицо, но для нас принципиальность крайне важна. Против нашей страны и правительства велась очень тяжелая дезинформационная кампания, предпринимались попытки нанести серьезный репутационный ущерб", – отметила она.
Бочоришвили добавила, что Грузия не отказывалась от диалога и не считает себя ответственной за его разрыв.
"Мы не говорили “нет” диалогу. Они могут просто признать, что были допущены ошибки и сделаны неправильные шаги", – заявила министр.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.