Мир должен знать грузинское вино – власти Грузии заявили о расширении рынков
08.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-08T13:53+0400
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Государство продолжит курс на повышение качества грузинского вина и освоение новых экспортных рынков, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции, посвященной Национальному дню вина.Национальный день вина впервые отмечается в Грузии как ежегодный праздник. Он был учрежден в феврале этого года с целью популяризации грузинского вина и не является официальным выходным днем.По словам главы правительства, грузинское виноделие за последние годы превратилось в современную и быстрорастущую индустрию, а экспортная география страны существенно расширилась."Сегодня грузинское вино представлено уже на рынках 70 стран. В 2025 году было экспортировано до 90 миллионов литров вина, а стоимость экспорта достигла 268 миллионов долларов. Эта динамика продолжается и в 2026 году", – заявил Кобахидзе.Он также подчеркнул, что государственная политика способствовала почти 30-кратному росту числа производителей вина. Особое внимание уделяется развитию малых и семейных виноделен."Сегодня в Грузии зарегистрировано около 3 тысяч винных погребов и компаний, что укрепляет регионы и создает новые рабочие места", – сказал он.По его словам, государство и далее будет делать ставку на повышение качества продукции и диверсификацию рынков."Уверен, что благодаря совместным усилиям государства, виноградарей и виноделов грузинская лоза и впредь будет визитной карточкой нашей страны, гарантией экономической силы и международного признания", – заявил Кобахидзе.Грузия является одной из древнейших колыбелей цивилизации, а восьмитысячелетняя традиция виноделия отражает глубокую связь грузинского народа со своей землей, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.Президент отметил, что традиция виноделия занимает особое место в грузинской культуре и является частью национального самосознания."Каждое прикосновение к лозе, каждая минута, проведенная в винограднике, являются выражением безусловной любви грузинского человека к своей земле и родине", – сказал он.Кавелашвили подчеркнул символическое значение вина и квеври для грузинской культуры, а также напомнил о связи винодельческой традиции с христианским наследием страны."Символично, что грузин сравнивает квеври с сердцем: как сердце снабжает кровью все тело, так и квеври питает нашу культуру той священной жидкостью, которая веками поддерживает традиции грузинского застолья и человеческих отношений", – заявил президент.По его словам, лоза и вино на протяжении веков остаются важной частью грузинской архитектуры, фольклора, литературы и духовной жизни.Президент также отметил, что одним из главных символов христианизации Грузии является крест святой Нино, сплетенный из виноградной лозы, который символизирует единство веры и родной земли."Хочу поблагодарить каждого винодела, каждого крестьянина, который и сегодня продолжает эту древнейшую традицию и знакомит мир с Грузией как с родиной вина и страной гостеприимства", – заявил он.Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является одним из приоритетов правительства. На маркетинговую деятельность по продвижению местного вина в 2025 году Национальное агентство вина потратило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.Грузия – родина винаГрузия официально признана родиной вина в 2017 году согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.Ученые тщательно изучили археологические материалы, найденные в Грузии в разные периоды. Среди них были древнейшие виноградные косточки и осадок на старинной глиняной посуде, который в итоге оказался остатками вина.Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре.В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври, то есть в глиняных кувшинах, был включен в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
