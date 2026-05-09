Sputnik Грузия
Как в Тбилиси отмечают День Победы
Все желающие могут прийти в парк Киквидзе, поздравить ветеранов и пообщаться с героями ВОВ лично 09.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-09T11:34+0400
2026-05-09T11:51+0400
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Ветераны и члены их семей собрались в столичном Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), где расположен бюст героя ВОВ Мелитона Кантария. Парк Киквидзе уже шестой год является местом сбора всех ветеранов и желающих их поздравить. Место празднования перенесли из-за реконструкции парка Ваке, где расположена символическая могила Неизвестного солдата. Поздравить ветеранов лично пришел глава Государственного департамента по делам ветеранов Коба Кобаладзе. "Поздравляю всех с Днем Победы над фашизмом, в который большой вклад внесли наши деды и отцы – они вписали в общую победу большую страницу и еще раз доказали миру, что мы боевая, свободная и сильная нация", – заявил Коба Кобаладзе. В ближайшие минуты в парке Киквидзе первые лица Грузии возложат венки к бюсту Кантария. А пока все желающие могут прийти в парк, поздравить ветеранов и пообщаться лично. Всего по официальным данным в Грузии зарегистрировано 46 ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари. По данным Государственного департамента Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди героев – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
11:34 09.05.2026 (обновлено: 11:51 09.05.2026)
