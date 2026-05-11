Глава МИД объяснила активизацию Украины в отношениях с Грузией
Мака Бочоришвили считает, что Украина осознала важность Грузии для ее геополитического будущего 11.05.2026
2026-05-11T12:51+0400
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Активизация украинской стороны связана с растущей ролью Грузии в региональной связанности и потребностью государств региона в сотрудничестве с Тбилиси, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
По инициативе украинской стороны 6 мая состоялся телефонный разговор Бочоришвили с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Стороны обсудили двусторонние отношения и дальнейший диалог. Ранее, 4 мая, в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества прошли встречи Бочоришвили и Сибиги, а также премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Контекст, в котором происходит активизация украинской стороны, один – это роль Грузии в контексте связанности и те потребности, которые существуют у государств в нашем широком соседстве", – заявила Бочоришвили в эфире передачи "Имедис квира".
По словам главы МИД, стремление к нормализации отношений между Тбилиси и Киевом связано с изменившейся региональной реальностью и возросшим значением Грузии как транзитного и коммуникационного узла.
"Сегодня многим государствам необходимы отношения с Грузией, что естественно, и не исключено, что такие же потребности существуют и у украинской стороны. Соответственно, легко объяснить, почему сегодня им необходимо нормализовать отношения с Грузией", – отметила она.
Бочоришвили также прокомментировала изменение риторики Евросоюза в отношении Грузии. По ее словам, в европейских структурах понимают несправедливость прежнего подхода к Тбилиси, однако для полного пересмотра отношений потребуется время.
"Мы видим изменившуюся риторику, ощущается разница даже в критике. Но когда видишь несправедливое отношение, совершенно нереалистичные комментарии, резолюции и шаги, сложно в один день все это развернуть и сразу забыть", – заявила министр.
Глава МИД выразила надежду, что в дальнейшем изменения будут проявляться не только в заявлениях, но и в конкретных действиях со стороны европейских партнеров.
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.
Отношения Грузии и Украины
И без того напряженные после назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения еще больше ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того как власти Грузии отказались организованно отправлять на Украину бойцов-добровольцев и вводить собственные санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский объявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был освобожден от должности посла Украины в Грузии. Нового посла – Михаила Бродовича – Зеленский назначил только 26 января 2026 года.
В июле 2023 года Зеленский, в свою очередь, потребовал, чтобы посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее основатель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло Тбилиси в помощи Москве в обходе западных санкций.
В правящей партии Грузии в ответ заявляли, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить собственное положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", к этому также стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и связанные с ней силы.