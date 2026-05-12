Интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха Шио III проходит в Грузии

Накануне Священный синод избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T10:07+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Церемония интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III начинается в эти минуты в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.Президент Грузии Михаил Кавелашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили уже прибыли в собор Светицховели.Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по три делегата – два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвовали столько представителей, сколько от всех остальных епархий, вместе взятых.Объявление результатов показали в прямом эфире, а сам подсчет голосов прошел закрыто от прессы. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

