https://sputnik-georgia.ru/20260512/intronizatsiya-novoizbrannogo-katolikosa-patriarkha-shio-iii-prokhodit-v-gruzii-298581397.html
Интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха Шио III проходит в Грузии
Интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха Шио III проходит в Грузии
Sputnik Грузия
Накануне Священный синод избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T10:07+0400
2026-05-12T10:07+0400
2026-05-12T10:48+0400
католикос-патриарх всея грузии шио iii
грузинская православная церковь
священный синод
тбилиси
мцхета
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0c/298581550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5bd0357363b14ee892f80e2ad17f077.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Церемония интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III начинается в эти минуты в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.Президент Грузии Михаил Кавелашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили уже прибыли в собор Светицховели.Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по три делегата – два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвовали столько представителей, сколько от всех остальных епархий, вместе взятых.Объявление результатов показали в прямом эфире, а сам подсчет голосов прошел закрыто от прессы. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20260511/novyy-katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-svoe-izbranie-prinimayu-so-smireniem-i-upovaniem-298573886.html
тбилиси
мцхета
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0c/298581550_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4980817f0b254de4f5ccb52cf6938065.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
католикос-патриарх всея грузии шио iii, грузинская православная церковь, священный синод, тбилиси, мцхета, новости, грузия
католикос-патриарх всея грузии шио iii, грузинская православная церковь, священный синод, тбилиси, мцхета, новости, грузия
Интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха Шио III проходит в Грузии
10:07 12.05.2026 (обновлено: 10:48 12.05.2026)
Накануне Священный синод избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Церемония интронизация новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III начинается в эти минуты в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили уже прибыли в собор Светицховели.
Священный синод Грузинской православной церкви 11 мая избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7.
В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по три делегата – два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвовали столько представителей, сколько от всех остальных епархий, вместе взятых.
Объявление результатов показали в прямом эфире, а сам подсчет голосов прошел закрыто от прессы.
"Свое избрание Католикосом-Патриархом всея Грузии принимаю со смирением, Божьей благодатью и упованием", – сказал Его Святейшество Шио III, поблагодарив архиереев Священного синода за оказанное доверие.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.