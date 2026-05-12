Шио III будет выдающимся патриархом – госминистр Грузии

Патриарх Шио III – очень достойный человек, и его избрание было волей Бога, заявил Мамука Мдинарадзе 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T15:04+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III будет выдающимся патриархом и внесет особый вклад в объединение нации и народа, заявил госминистр по вопросам координации правоохранительных органов страны Мамука Мдинарадзе. 142-й Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол 12 мая. Интронизации состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. "Действительно, нести этот тяжелый крест после Илии II очень сложно, но я уверен, что, исходя из его (патриарха Шио III – ред.) личных качеств, он сможет это сделать и станет выдающимся патриархом. Я думаю, он скажет свое слово в нашей стране и внесет особый вклад в объединение нации и народа", – сказал Мдинарадзе. По его словам, Патриарх Шио III – очень достойный человек, и его избрание было волей Бога. "Сегодняшний день поистине исторический. Я поздравляю его, желаю ему больших успехов и крепкого здоровья, чтобы он мог исполнять эту великую ответственность и долг, возложенный на него Богом и представителями Синода", – отметил Мдинарадзе. Накануне, 11 мая, Священный синод Грузинской православной церкви избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея.

