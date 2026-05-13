Борьба с нелегалами в Грузии – иностранцев продолжают выдворять

Правительство "Грузинской мечты" продвигает жесткую линию по выдворению из страны нелегальным мигрантов 13.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 74 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны выслали граждан Турции, Индии, Эфиопии, Пакистана, Кении, Ирана, Беларуси, Египта, Таджикистана, России, Ирака, Зимбабве, Азербайджана, Туркменистана, Армении, Судана, Уганды, Узбекистана и других. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции.

