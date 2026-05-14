Вон из ЕС – Грузия на втором месте по количеству выдворенных лиц в 2025 году

В 2025 году в Грузию из стран-членов ЕС вернулись 10 475 человек, наибольшее число составляют граждане Турции – 13 405 человек 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T13:12+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия занимает второе место по количеству людей, высланных с территории ЕС в 2025 году, говорится в материалах статистической службы Евросоюза – Eurostat.Согласно данным "Евростата", в 2025 году в Грузию из стран-членов ЕС вернулись 10 475 человек.Среди возвращенных в третьи страны наибольшее число составляют граждане Турции – 13 405 человек. На третьем месте – Сирия (8 370 человек), за ней следует Албания – 8 020 человек.Согласно данным Eurostat, Германия выслала наибольшее количество граждан третьих стран – 29 295 человек. Франция занимает второе место по числу высланных – 14 940 человек, а Швеция – третье, выслав 11 250 человек.В течение 2025 года 132 600 гражданам третьих стран было отказано во въезде в ЕС, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (123 835 человек). Из них в общей сложности 4 785 гражданам Грузии было отказано во въезде в Европейский союз.Кроме того, число лиц, незаконно проживающих на территории государств-членов ЕС, сократилось на 21,7%, то есть количество нелегальных иммигрантов уменьшилось с 918 525 до 719 395 человек.В 2025 году на территории государств-членов ЕС незаконно проживали 16 230 граждан Грузии.ЕС частично приостановил безвизовый режим для Грузии>>С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

