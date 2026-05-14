https://sputnik-georgia.ru/20260514/von-iz-es---gruziya-na-vtorom-meste-po-kolichestvu-vydvorennykh-lits-v-2025-godu-298634062.html
Вон из ЕС – Грузия на втором месте по количеству выдворенных лиц в 2025 году
Вон из ЕС – Грузия на втором месте по количеству выдворенных лиц в 2025 году
Sputnik Грузия
В 2025 году в Грузию из стран-членов ЕС вернулись 10 475 человек, наибольшее число составляют граждане Турции – 13 405 человек 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T12:51+0400
2026-05-14T12:51+0400
2026-05-14T13:12+0400
грузия
новости
общество
турция
сирия
албания
европа
миграция
мигранты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/08/296114424_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_2db3f827420b132d97320feced4ea1d7.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия занимает второе место по количеству людей, высланных с территории ЕС в 2025 году, говорится в материалах статистической службы Евросоюза – Eurostat.Согласно данным "Евростата", в 2025 году в Грузию из стран-членов ЕС вернулись 10 475 человек.Среди возвращенных в третьи страны наибольшее число составляют граждане Турции – 13 405 человек. На третьем месте – Сирия (8 370 человек), за ней следует Албания – 8 020 человек.Согласно данным Eurostat, Германия выслала наибольшее количество граждан третьих стран – 29 295 человек. Франция занимает второе место по числу высланных – 14 940 человек, а Швеция – третье, выслав 11 250 человек.В течение 2025 года 132 600 гражданам третьих стран было отказано во въезде в ЕС, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (123 835 человек). Из них в общей сложности 4 785 гражданам Грузии было отказано во въезде в Европейский союз.Кроме того, число лиц, незаконно проживающих на территории государств-членов ЕС, сократилось на 21,7%, то есть количество нелегальных иммигрантов уменьшилось с 918 525 до 719 395 человек.В 2025 году на территории государств-членов ЕС незаконно проживали 16 230 граждан Грузии.ЕС частично приостановил безвизовый режим для Грузии>>С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
сирия
албания
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/08/296114424_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_333e0e846597cbbcc336ad8d9b257e97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, турция, сирия, албания, европа, миграция, мигранты
грузия, новости, общество, турция, сирия, албания, европа, миграция, мигранты
Вон из ЕС – Грузия на втором месте по количеству выдворенных лиц в 2025 году
12:51 14.05.2026 (обновлено: 13:12 14.05.2026)
В 2025 году в Грузию из стран-членов ЕС вернулись 10 475 человек, наибольшее число составляют граждане Турции – 13 405 человек
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия занимает второе место по количеству людей, высланных с территории ЕС в 2025 году, говорится в материалах статистической службы Евросоюза – Eurostat.
Согласно данным "Евростата", в 2025 году в Грузию из стран-членов ЕС вернулись 10 475 человек.
Среди возвращенных в третьи страны наибольшее число составляют граждане Турции – 13 405 человек. На третьем месте – Сирия (8 370 человек), за ней следует Албания – 8 020 человек.
Согласно данным Eurostat, Германия выслала наибольшее количество граждан третьих стран – 29 295 человек. Франция занимает второе место по числу высланных – 14 940 человек, а Швеция – третье, выслав 11 250 человек.
В течение 2025 года 132 600 гражданам третьих стран было отказано во въезде в ЕС, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года (123 835 человек). Из них в общей сложности 4 785 гражданам Грузии было отказано во въезде в Европейский союз.
Кроме того, число лиц, незаконно проживающих на территории государств-членов ЕС, сократилось на 21,7%, то есть количество нелегальных иммигрантов уменьшилось с 918 525 до 719 395 человек.
В 2025 году на территории государств-членов ЕС незаконно проживали 16 230 граждан Грузии.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.