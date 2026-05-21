Премьер Грузии заявил о "деградации Европы" на фоне событий в Дании

Премьер подчеркнул, что власти Грузии считают себя приверженцами европейских ценностей и принципов 21.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-21T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Власти Грузии хотят показать обществу, что на самом деле происходит в европейских структурах и каковы реальные ценности европейской бюрократии на фоне событий в Дании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.В мае в столице Дании, Копенгагене, более 100 активистов, собравшихся у здания транспортной компании Maersk, которая, как утверждается, перевозит военные грузы и оружие в Израиль на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, столкнулись с вмешательством полиции. Силы безопасности применили против протестующих собак и дубинки.При этом премьер раскритиковал европейских дипломатов за отсутствие, по его оценке, должной реакции на разгон мирной акции."Мы увидели абсолютно мирное собрание, жестоко разогнанное, и на это посол Евросоюза, посол Германии и власти Дании не решаются даже должным образом отреагировать", – заявил премьер.По словам Кобахидзе, подобная реакция свидетельствует о "полной ценностной деградации", которую, как он считает, переживает европейская бюрократия."Это демонстрирует полную ценностную деградацию, которую переживает европейская бюрократия и которую мы наблюдаем в масштабах Европы, что является трагичным и печальным", – отметил он.Премьер также обвинил европейскую бюрократию в двойных стандартах, проводя параллели между реакцией европейских структур на события в Грузии и в Дании.По словам главы правительства, в 2024 году происходящее в Грузии называли разгоном мирных акций, хотя, как утверждает премьер, речь шла о насильственных попытках смены власти."На самом деле в ноябре-декабре 2024 года и еще раньше мы наблюдали насильственные попытки переворота. Это называли мирными собраниями", – отметил он.Премьер заявил, что отдельные нарушения со стороны правоохранителей в Грузии были "конкретными эксцессами", на которые власти оперативно реагировали. Однако, по его словам, европейские дипломаты необоснованно обобщали эти случаи.Кобахидзе также подверг критике реакцию европейских представителей на действия полиции в Дании. По его словам, власти и дипломаты ЕС не дали надлежащей оценки разгону мирной акции."Это было мирное собрание, которое было жестоко разогнано с применением собак", – отметил премьер.Он также заявил, что разговоры о "неудачном диалоге" с участниками акции в Дании неуместны."Давайте вспомним, что происходило в Тбилиси. Там напрямую нападали на полицейских, на государственные институты. О каком диалоге тогда шла речь?" – заявил Кобахидзе.По словам премьера, реакция посла Евросоюза и посла Германии на события в Дании показала неспособность европейских структур дать объективную оценку происходящему.Кобахидзе также заявил, что считает посла Германии Петера Фишера и посла Евросоюза Павла Герчинского несовместимыми с европейскими ценностями.По словам главы правительства, географическая принадлежность к Европе сама по себе не означает соответствия тем принципам, на которых, как он отметил, был основан Евросоюз."Для нас господин Фишер не является европейцем с точки зрения ценностей, так же как и господин Герчинский. Географически они принадлежат к Европе, однако в ценностном плане несовместимы с тем, что для нас означает Европа", – заявил Кобахидзе.Премьер подчеркнул, что власти Грузии считают себя приверженцами европейских ценностей и принципов.Кобахидзе также заявил, что после 2008 года в Евросоюзе наблюдаются "стагнация, деградация и откат" по ряду направлений, включая демократию, права человека и экономику."Большинство европейских государств утратили суверенитет. Наблюдается деградация в сфере прав человека, есть экономическая стагнация", – сказал он.Кобахидзе также выразил мнение, что европейской бюрократии следует в большей степени учитывать "объективные интересы Европы и населения Евросоюза".При этом премьер подчеркнул, что Грузия заинтересована в членстве в таком Евросоюзе, где будут восстановлены положительные тенденции в сфере демократии, прав человека и экономического благополучия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

