https://sputnik-georgia.ru/20260525/kartvelishvili-vse-klyuchevye-protsessy-v-regione-vraschayutsya-vokrug-gruzii-298812452.html

Картвелишвили: все ключевые процессы в регионе вращаются вокруг Грузии

Картвелишвили: все ключевые процессы в регионе вращаются вокруг Грузии

Sputnik Грузия

Картвелишвили подчеркнул, что пока соседние страны сталкиваются с издержками своей декларативной "многовекторности", Тбилиси выстроил прагматичные отношения с... 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T15:55+0400

2026-05-25T15:55+0400

2026-05-25T15:55+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

армения

"сила народа"

шос

китай

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23941/13/239411330_245:66:2000:1053_1920x0_80_0_0_134917c2af768e189a17e921c18778af.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Формально ни одна страна Южного Кавказа не признает Грузию региональным лидером, однако фактически именно вокруг нее выстраиваются ключевые региональные связи и коммуникации, считает член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили.По его словам, США рассматривают Грузию как самую безопасную страну региона, а Китай – как одного из ключевых стратегических партнеров на Южном Кавказе. Через территорию страны проходят основные транзитные маршруты, а Тбилиси становится центром финансовых, туристических и логистических потоков.Картвелишвили отметил, что Грузия сохраняет статус относительно нейтральной площадки, где пересекаются интересы Запада, Китая, Турции, Азербайджана, Армении и России.Он заявил, что на этом фоне формируется уникальная ситуация, при которой, несмотря на отсутствие формального признания лидерства, основные коммуникации региона фактически концентрируются вокруг Грузии."Это уже не просто география – это превращение Грузии в незаменимый политико-экономический узел Южного Кавказа", – отметил он.Политик также считает, что страны Южного Кавказа, пытаясь выстраивать многовекторную внешнюю политику, сталкиваются с большей нестабильностью, тогда как Грузия сформировалась как наиболее сбалансированное государство региона."Парадокс Южного Кавказа заключается в том, что чем громче соседи демонстрировали свою “многовекторность”, тем более нестабильной становилась их внешняя политика. На этом фоне именно Грузия, которую годами обвиняли в “потере курса”, де-факто сформировалась как наиболее сбалансированное государство в регионе", – отметил он.По его оценке, Тбилиси сохраняет контакты с различными глобальными игроками, не участвуя при этом в ряде крупных международных объединений, включая ШОС и БРИКС, а также дистанцируясь от формата "3+3", что отражает более самостоятельную внешнеполитическую линию."Именно это формирует сегодня совершенно иной политический вес Тбилиси", – добавил Картвелишвили.Он считает, что вне зависимости от исхода предстоящих политических изменений в Армении стратегическая реальность для Еревана не изменится.По его мнению, любое новое армянское руководство, независимо от политической ориентации, будет вынуждено рассматривать Грузию как ключевой канал связи с внешним миром, транзитом, выходом к Черному морю, инвестициями и обеспечением региональной стабильности.В этом контексте он назвал главным успехом "грузинской модели" не публичные заявления о многовекторности, а фактическое превращение страны в незаменимый элемент региональной архитектуры Южного Кавказа, без которого, по мнению Картвелишвили, невозможно выстраивание серьезных геополитических и экономических конструкций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260522/papuashvili-vneshnie-sily-dolzhny-smiritsya-s-politikoy-gruzii-298776809.html

тбилиси

армения

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, армения, "сила народа", шос, китай