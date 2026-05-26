Грузия примет Европейскую региональную конференцию Интерпола в 2027 году
Грузинская делегация перед голосованием представила участникам конференции результаты борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком 26.05.2026
2026-05-26T16:17+0400
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия примет 54-ю Европейскую региональную конференцию Интерпола в 2027 году, решение принято большинством голосов на конференции в Толедо (Испания).
Грузинская делегация перед голосованием представила участникам конференции результаты борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком, а также информацию об участии в международных операциях.
Как отмечают члены делегации, это отражает укрепление сотрудничества правоохранительных органов страны с европейскими партнерами и рост доверия к Грузии в сфере международной безопасности.
В конференции, запланированной на 2027 год в Грузии, примут участие представители Генерального секретариата и Исполнительного комитета Интерпола, а также руководители правоохранительных органов стран Европейского региона.
Проведение Грузией международного полицейского мероприятия такого масштаба внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление партнерских отношений в сфере правоохранительной деятельности.