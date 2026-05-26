Грузия примет Европейскую региональную конференцию Интерпола в 2027 году

Грузинская делегация перед голосованием представила участникам конференции результаты борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком 26.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-26T16:17+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия примет 54-ю Европейскую региональную конференцию Интерпола в 2027 году, решение принято большинством голосов на конференции в Толедо (Испания). Грузинская делегация перед голосованием представила участникам конференции результаты борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком, а также информацию об участии в международных операциях. В конференции, запланированной на 2027 год в Грузии, примут участие представители Генерального секретариата и Исполнительного комитета Интерпола, а также руководители правоохранительных органов стран Европейского региона. Проведение Грузией международного полицейского мероприятия такого масштаба внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление партнерских отношений в сфере правоохранительной деятельности.

