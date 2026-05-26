Консерваторы выступят в парламенте против проживания иностранцев в Грузии

По регламенту парламента Грузии, законопроект, представленный парламенту, обязателен к рассмотрению на заседании

2026-05-26T22:25+0400

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Консерваторы для Грузии" представила парламенту законопроект, согласно которому большинство иностранцев лишится права получения вида на жительство в Грузии. В частности, оппозиционная партия, на последних выборах получившая поддержку 2,6% населения страны, требует внести поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" и упразднить следующие виды на жительство: трудовой, инвестиционный, краткосрочный (при покупке недвижимости) и бессрочный. Таким образом, партия предлагает бороться с волной миграции в Грузию. Пока неизвестно, примет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой большинство в парламенте Грузии, аргументы оппозиционной партии. По регламенту парламента Грузии, законопроект, представленный парламенту, обязателен к рассмотрению на заседании. Между тем борьба с нелегально проживающими в стране иностранцами стала главным направлением работы властей Грузии. В стране за последний год введено специальное разрешение для иностранцев на работу, а также ужесточено наказание за нарушение сроков пребывания в стране, административные и уголовные преступления. Также ужесточены критерии предоставления убежища, и введены жесткие правила выдворения нелегалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

