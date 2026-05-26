Консерваторы выступят в парламенте против проживания иностранцев в Грузии
По регламенту парламента Грузии, законопроект, представленный парламенту, обязателен к рассмотрению на заседании 26.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-26T22:25+0400
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Консерваторы для Грузии" представила парламенту законопроект, согласно которому большинство иностранцев лишится права получения вида на жительство в Грузии. В частности, оппозиционная партия, на последних выборах получившая поддержку 2,6% населения страны, требует внести поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" и упразднить следующие виды на жительство: трудовой, инвестиционный, краткосрочный (при покупке недвижимости) и бессрочный. Таким образом, партия предлагает бороться с волной миграции в Грузию. Пока неизвестно, примет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой большинство в парламенте Грузии, аргументы оппозиционной партии. По регламенту парламента Грузии, законопроект, представленный парламенту, обязателен к рассмотрению на заседании. Между тем борьба с нелегально проживающими в стране иностранцами стала главным направлением работы властей Грузии. В стране за последний год введено специальное разрешение для иностранцев на работу, а также ужесточено наказание за нарушение сроков пребывания в стране, административные и уголовные преступления. Также ужесточены критерии предоставления убежища, и введены жесткие правила выдворения нелегалов.
22:25 26.05.2026 (обновлено: 23:14 26.05.2026)
По регламенту парламента Грузии, законопроект, представленный парламенту, обязателен к рассмотрению на заседании
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Оппозиционная партия "Консерваторы для Грузии" представила парламенту законопроект, согласно которому большинство иностранцев лишится права получения вида на жительство в Грузии.
В частности, оппозиционная партия, на последних выборах получившая поддержку 2,6% населения страны, требует внести поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" и упразднить следующие виды на жительство: трудовой, инвестиционный, краткосрочный (при покупке недвижимости) и бессрочный.
Таким образом, партия предлагает бороться с волной миграции в Грузию.
"В результате принятия законопроекта сократится волна массовой миграции, правоохранительные органы смогу проще бороться с нелегальной миграцией, и снизится давление на государственные социальные программы", – считают представители партии "Консерваторы для Грузии".
Пока неизвестно, примет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой большинство в парламенте Грузии, аргументы оппозиционной партии.
По регламенту парламента Грузии, законопроект, представленный парламенту, обязателен к рассмотрению на заседании.
Между тем борьба с нелегально проживающими в стране иностранцами стала главным направлением работы властей Грузии. В стране за последний год введено специальное разрешение для иностранцев на работу, а также ужесточено наказание за нарушение сроков пребывания в стране, административные и уголовные преступления. Также ужесточены критерии предоставления убежища, и введены жесткие правила выдворения нелегалов.