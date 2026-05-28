Экспорт грузинского фундука вырос – новые данные
В годовом исчислении физический объем экспорта увеличился на 7%, в то время как валютная выручка подскочила сразу на 45% благодаря опережающему росту цен на... 28.05.2026, Sputnik Грузия
В годовом исчислении физический объем экспорта увеличился на 7%, в то время как валютная выручка подскочила сразу на 45% благодаря опережающему росту цен на очищенный орех
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В апреле 2026 года из Грузии было экспортировано 1,1 тысячи тонн фундука на сумму 11 млн долларов, сообщил Минсельхоз.
Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза.
По сравнению с апрелем прошлого года, объем экспорта вырос на 7% – 70,1 тонны, а стоимость – на 45% (3,4 млн долларов).
В последние годы наблюдается рост как объемов экспорта фундука, так и его экспортной цены, что объясняется увеличением поставок очищенного фундука.
Основным экспортным рынком для грузинского фундука является Евросоюз (Италия, Испания, Германия, Франция, Греция), куда с 1 августа 2025 года по 30 апреля 2026 года было экспортировано 11,2 тыс. тонн фундука.
Также 1,3 тыс. тонн фундука вывезли в Сирию, 584 тонны – в Россию, 520 тонн – в Армению и другие страны.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года.
По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар.