Экспорт грузинского фундука вырос – новые данные

В годовом исчислении физический объем экспорта увеличился на 7%, в то время как валютная выручка подскочила сразу на 45% благодаря опережающему росту цен на... 28.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В апреле 2026 года из Грузии было экспортировано 1,1 тысячи тонн фундука на сумму 11 млн долларов, сообщил Минсельхоз. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По сравнению с апрелем прошлого года, объем экспорта вырос на 7% – 70,1 тонны, а стоимость – на 45% (3,4 млн долларов). В последние годы наблюдается рост как объемов экспорта фундука, так и его экспортной цены, что объясняется увеличением поставок очищенного фундука. Основным экспортным рынком для грузинского фундука является Евросоюз (Италия, Испания, Германия, Франция, Греция), куда с 1 августа 2025 года по 30 апреля 2026 года было экспортировано 11,2 тыс. тонн фундука. Также 1,3 тыс. тонн фундука вывезли в Сирию, 584 тонны – в Россию, 520 тонн – в Армению и другие страны. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

