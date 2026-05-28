Родина, язык и вера: МИД Грузии представил новую концепцию политики в отношении диаспоры

МИД Грузии взял под жесткую координацию всю зарубежную сеть соотечественников, включающую более 300 организаций, 120 воскресных школ, 130 фольклорных ансамблей... 28.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-28T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Программы для диаспоры будут основываться на трех ключевых ценностях грузинской идентичности – родина, язык и вера, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Глава МИД представила разработанную ведомством концепцию реализации политики в отношении диаспоры на заседании парламентского Комитета по делам диаспоры 27 мая. На следующий день после празднования Дня независимости в Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры.По ее словам, все программы, которые будут финансироваться из бюджета Грузии для диаспоры, будут объединены этими тремя ценностями."С 2018 года забота о поддержании и развитии связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, стала конституционной задачей нашего государства. Эта запись в Конституции подтверждает, что диаспора является неотъемлемой частью государственной политики Грузии", – заявила Бочоришвили.По словам министра, в настоящее время за рубежом действуют более 300 диаспорных организаций, 120 воскресных школ, курсы грузинского языка и около 130 фольклорных ансамблей. Также за пределами Грузии действуют 94 прихода.Министр рассказала о реформе, проведенной в министерстве иностранных дел, в рамках которой были объединены департамент по делам диаспоры и консульский департамент.Она отметила, что это изменение будет способствовать лучшей координации отношений с диаспорой, более тесному общению и укреплению общих национальных интересов с грузинами, проживающими в разных странах мира.Министр также обратила внимание на рост поляризации в диаспоре. Как она отметила, в последнее время участились организованные действия, направленные против интересов Грузии, со стороны определенных сил, включая попытки использовать представителей диаспоры.По ее словам, подобные процессы не отвечают интересам страны и наносят ущерб единству как государства, так и самой диаспоры."В условиях, когда выборы используются для острой поляризации в диаспоре и конфронтации с родиной и в то же время практически не влияют на результаты голосования, решение об отмене правила проведения выборов за рубежом, естественно, полностью оправдано", – заявила Бочоришвили.Как отметила глава МИД, анализ избирательной статистики показал, что число избирателей, проживающих за границей, составляет очень малую часть от общего числа избирателей и не может оказать существенного влияния на результаты выборов.Поэтому, пояснила министр, было принято решение, согласно которому граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей регистрации.По словам Бочоришвили, это решение также стало дополнительным стимулом для представителей диаспоры приехать в Грузию в период выборов и принять в них участие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

