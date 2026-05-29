https://sputnik-georgia.ru/20260529/politseyskie-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-po-delu-o-nasilii-na-vostoke-gruzii-298912071.html

Полицейские будут ждать приговора в тюрьме по делу о насилии на востоке Грузии

Полицейские будут ждать приговора в тюрьме по делу о насилии на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Всем шестерым полицейским грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий с применением насилия 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T18:55+0400

2026-05-29T18:55+0400

2026-05-29T18:55+0400

грузия

новости

происшествия

шида картли

гори

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494574_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_a6418aee4d8676bf32dcfab9b681daba.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения всем шестерым полицейским, задержанным по делу об избиении гражданина в Гори, в регионе Шида Картли. Полицейских обвиняют в превышении служебных полномочий. По версии следствия, 27 мая 2026 года обвиняемые во время задержания пострадавшего превысили служебные полномочия с применением насилия, в результате чего гражданину были причинены телесные повреждения и нарушены его права. На заседании суда часть сотрудников полиции признали свою вину. По их версии, пострадавший Папуна Лоцулашвили кинул в полицейского камень. Всем шестерым полицейским грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий с применением насилия. Между тем уголовное наказание грозит и самому Лоцуашвили. Уголовное дело в его отношении ведется по статье "Насилие в отношение сотрудника полиции". В данный момент он находится в клинике под наблюдением врачей. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука. Кадры избиения Папуны Лоцулашвили 27 мая 2026 года вызвали широкий общественный резонанс. Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ. На кадрах видно, как сотрудники полиции избивают задержанного ногами и продолжают наносить удары после того, как надели на него наручники. Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции неприемлемыми и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260529/intsident-s-izbieniem-v-gori-vyzval-politicheskiy-rezonans-v-gruzii-298906700.html

шида картли

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, тбилисский городской суд