Дипскандал Грузия–Германия: кто виноват в ошибках на сайте МИД Германии

На сайте немецкого внешнеполитического ведомства до сих пор содержатся устаревшие данные о руководстве Грузии 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что сайт Федерального министерства иностранных дел Германии в скором времени будет обновлен, а информация о Грузии приведена в соответствие с актуальными данными. На сайте МИД Германии президентом Грузии по-прежнему указана Саломе Зурабишвили, хотя с 29 декабря 2024 года президентом является Михаил Кавелашвили. Аналогично пост министра иностранных дел по-прежнему занимает Илья Дарчиашвили, хотя с 1 декабря 2024 года ведомство возглавляет Мака Бочоришвили. При этом посол отметил, что дипломатические представительства не управляют содержанием сайта. "Я не контролирую сайт. Я могу поделиться своим мнением с коллегами, но окончательное решение не за мной. На сайте указано, что информация там не гарантированно точна. Думаю, со временем этот вопрос исчезнет", – заявил посол. Он также отметил, что не знает, носит ли данный вопрос технический характер, так как "не углублялся в него". Ранее Министерство иностранных дел Грузии трижды направляло в МИД Германии официальные ноты с требованием обновить информацию о грузинских властях. Первая нота была отправлена в июле прошлого года, вторая – в марте текущего года, третья – 28 апреля 2026 года. Несмотря на обращения, на сайте немецкого внешнеполитического ведомства до сих пор содержатся устаревшие данные о руководстве Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно критиковали эту ситуацию. Депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили заявил, что грузино-германские отношения ранее были позитивными и динамично развивались, однако, посол Германии в Грузии своими действиями нанес ущерб этим процессам. По его словам, посол фактически отошел от своей дипломатической миссии и действует как представитель "радикальных групп". Он также назвал действия немецкой дипломатии в отношении Грузии "антипримером" дипломатического поведения. "Мы наблюдаем это уже несколько месяцев. Это проявляется и на сайте МИД Германии, где президентом Грузии указана Саломе Зурабишвили. Жаль, что немецкие бюрократы ставят свои амбиции и интересы выше отношений между странами", – заявил Ионатамишвили. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х (Twitter) написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. * Радио Свобода – признано в России "нежелательной организацией", выполняющей функции иностранного агента признано в России "нежелательной организацией", выполняющей функции иностранного агентаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

