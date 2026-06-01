Дипскандал Грузия–Германия: кто виноват в ошибках на сайте МИД Германии
Дипскандал Грузия–Германия: кто виноват в ошибках на сайте МИД Германии
На сайте немецкого внешнеполитического ведомства до сих пор содержатся устаревшие данные о руководстве Грузии 01.06.2026
На сайте немецкого внешнеполитического ведомства до сих пор содержатся устаревшие данные о руководстве Грузии
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что сайт Федерального министерства иностранных дел Германии в скором времени будет обновлен, а информация о Грузии приведена в соответствие с актуальными данными.
На сайте МИД Германии президентом Грузии по-прежнему указана Саломе Зурабишвили, хотя с 29 декабря 2024 года президентом является Михаил Кавелашвили. Аналогично пост министра иностранных дел по-прежнему занимает Илья Дарчиашвили, хотя с 1 декабря 2024 года ведомство возглавляет Мака Бочоришвили.

"Да, сайт будет обновлен. Скоро у нашего сайта появится новый дизайн, и в разумные сроки вы увидите изменения по Грузии", – заявил Фишер в интервью для "Радио Свобода"*.

При этом посол отметил, что дипломатические представительства не управляют содержанием сайта.
"Я не контролирую сайт. Я могу поделиться своим мнением с коллегами, но окончательное решение не за мной. На сайте указано, что информация там не гарантированно точна. Думаю, со временем этот вопрос исчезнет", заявил посол.
Он также отметил, что не знает, носит ли данный вопрос технический характер, так как "не углублялся в него".
Ранее Министерство иностранных дел Грузии трижды направляло в МИД Германии официальные ноты с требованием обновить информацию о грузинских властях. Первая нота была отправлена в июле прошлого года, вторая – в марте текущего года, третья – 28 апреля 2026 года.
Несмотря на обращения, на сайте немецкого внешнеполитического ведомства до сих пор содержатся устаревшие данные о руководстве Грузии.
В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно критиковали эту ситуацию.
Депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили заявил, что грузино-германские отношения ранее были позитивными и динамично развивались, однако, посол Германии в Грузии своими действиями нанес ущерб этим процессам.
По его словам, посол фактически отошел от своей дипломатической миссии и действует как представитель "радикальных групп". Он также назвал действия немецкой дипломатии в отношении Грузии "антипримером" дипломатического поведения.
"Мы наблюдаем это уже несколько месяцев. Это проявляется и на сайте МИД Германии, где президентом Грузии указана Саломе Зурабишвили. Жаль, что немецкие бюрократы ставят свои амбиции и интересы выше отношений между странами", заявил Ионатамишвили.

Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"

В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.

Грузия и Германия

Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х (Twitter) написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.
* Радио Свобода признано в России "нежелательной организацией", выполняющей функции иностранного агента
