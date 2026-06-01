Вклад в энергобезопасность региона – Эрдоган об энергетическом проекте с участием Грузии
На фоне успешной эксплуатации транзитных коридоров Баку — Тбилиси — Джейхан и TANAP турецкая сторона объявила о начале практической работы над созданием... 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T15:55+0400
ТБИЛИСИ, 1 июня — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что проект "Передача и торговля зеленой электроэнергией" с участием Грузии внесет вклад в энергобезопасность региона.Об этом глава Турции заявил в обращении к участникам Бакинской энергетической недели, проходящей в Баку. Письмо Эрдогана на мероприятии озвучил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.В обращении Эрдогана к участникам Бакинской энергетической недели отмечается, что события, происходящие в регионе, вновь демонстрируют, насколько правильными и дальновидными были шаги, предпринятые Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере. По его словам, ряд мегапроектов, которые когда-то казались для региона лишь мечтой, был успешно реализован совместными усилиями, и сотрудничество в этом направлении продолжается.Президент Турции особо отметил проекты трубопроводов Баку—Тбилиси—Джейхан, Баку—Тбилиси—Эрзурум и TANAP, реализованные Азербайджаном и Турцией при поддержке Грузии."Существуют большие возможности для расширения сотрудничества по экспорту туркменского газа через Азербайджан и Турцию. Одновременно мы наблюдаем рост использования трубопровода Баку—Тбилиси—Джейхан для поставок природных ресурсов Казахстана на западные рынки", — отметил Эрдоган.В свою очередь, выступая на открытии Бакинской энергетической недели, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Турция, Азербайджан, Грузия, Болгария и страны Юго-Восточной Европы работают над укреплением региональной энергетической связности."Мы собираемся создать электроэнергетическую версию TANAP", — сказал он.Речь идет о Трансанатолийском газопроводе, проходящем через Грузию и Турцию до греческой границы. Он является ключевым звеном Южного газового коридора, созданного для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз-2 в страны Европы.Министерства энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии в апреле 2025 года подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в области передачи и торговли зеленой электроэнергией.Подписание меморандума состоялось в столице Азербайджана Баку. С грузинской стороны документ подписал заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе.Цель меморандума — развитие и укрепление экономического, научного и технического сотрудничества сторон в области передачи и торговли зеленой электроэнергией путем поощрения совместных проектов, создания соответствующей энергетической инфраструктуры, обмена знаниями и технологиями, а также поддержки взаимовыгодных инициатив.В меморандуме подчеркивается важность трансграничного сотрудничества для обеспечения региональной энергетической безопасности и процветания.
