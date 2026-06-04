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Грузия и США обсудили перспективы сотрудничества на приеме в Вашингтоне

Грузия и США обсудили перспективы сотрудничества на приеме в Вашингтоне

Sputnik Грузия

Участники мероприятия в Вашингтоне отметили наличие новых возможностей для развития грузино-американского сотрудничества 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T18:58+0400

2026-06-04T18:58+0400

2026-06-04T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Грузино-американские отношения основаны не только на стратегических интересах, но и на общих ценностях. Нынешний период открывает новые возможности для углубления сотрудничества между двумя странами, заявили участники торжественного мероприятия, организованного посольством Грузии в Вашингтоне по случаю Дня независимости страны.Посол Грузии в США Тамар Талиашвили заявила, что грузинский и американский народы объединяют не только дипломатические и стратегические интересы, но и общие цивилизационные ценности.По словам дипломата, Грузия и США подтверждают одну и ту же вечную истину: свобода не может существовать без моральных основ, а сильное общество строится на достоинстве и благородстве.Талиашвили отметила, что руководство Грузии – президент, премьер-министр и министр иностранных дел – высоко оценило поздравления с Днем независимости, направленные президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио.Она подчеркнула символическое значение нынешнего периода для обеих стран. По словам Талиашвили, в то время как США готовятся отметить 250-летие своей независимости, Грузия празднует 1700-летие провозглашения христианства государственной религией.В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что администрация президента Дональда Трампа заинтересована в пересмотре отношений с рядом государств, и Грузия является одной из стран, где Вашингтон видит возможности для укрепления сотрудничества."Я рад, что президент Трамп предоставил нам возможность пересмотреть наши отношения с различными странами, которые в некоторых случаях были заморожены на годы. Я считаю, что в этом есть ценные возможности, и думаю, что Грузия – одна из таких стран", – заявил Ландау.Он отметил, что на прошлой неделе в Тбилиси находилась американская делегация, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с грузинскими властями.По словам Ландау, США и Грузия стремятся проводить внешнюю политику, основанную на национальных интересах, и имеют множество общих приоритетов.Американский дипломат обратил внимание на стратегическое географическое положение Грузии, а также на новые возможности, которые открываются в регионе после мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в поиске новых точек соприкосновения с Тбилиси в вопросах экономики, безопасности и политики."Я с нетерпением жду продолжения работы с вашим правительством для поиска новых точек соприкосновения – будь то в экономике, безопасности или политике. У наших двух стран действительно много общих интересов", – заявил Ландау.По его словам, присутствие американской стороны на мероприятии следует рассматривать как сигнал заинтересованности США в улучшении отношений с Грузией.В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили в своем выступлении акцентировал внимание на стратегической роли Грузии в регионе.По его словам, расположенная на перекрестке Европы и Азии страна является важным мостом, соединяющим рынки, людей и идеи, а Средний коридор становится все более значимым маршрутом для мировой торговли и энергетической безопасности.Он отметил, что грузинская инфраструктура способствует не только экономическому развитию, но и диверсификации поставок энергоресурсов, развитию транспортных связей, укреплению региональной стабильности и международной безопасности."Грузия обладает еще одним бесценным активом – доказанной надежностью", – подчеркнул Зурабашвили.Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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