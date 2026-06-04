https://sputnik-georgia.ru/20260604/ssha-nameknuli-na-izmenenie-kursa-po-gruzii---v-tbilisi-otreagirovali-na-zayavlenie-rubio-298988870.html

США намекнули на изменение курса по Грузии – в Тбилиси отреагировали на заявление Рубио

США намекнули на изменение курса по Грузии – в Тбилиси отреагировали на заявление Рубио

Sputnik Грузия

Заявление Госсекретаря США Марко Рубио о получении позитивных сигналов от Тбилиси и готовности Белого дома изменить траекторию двусторонних отношений вызвало... 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T12:52+0400

2026-06-04T12:52+0400

2026-06-04T14:04+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

марко рубио

госдепартамент сша

вашингтон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276792769_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_662d5979a4e6166df6fc179111d07b2a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Заявление государственного секретаря США Марко Рубио о возможности изменения траектории грузино-американских отношений вызвало разные оценки со стороны представителей власти и оппозиции Грузии.Выступая перед конгрессменами, Марко Рубио заявил, что Грузия предприняла ряд шагов, которые позволяют Вашингтону считать, что Тбилиси заинтересован в улучшении отношений с Соединенными Штатами.На заявление главы американской дипломатии оперативно отреагировали в правящей партии Грузии, назвав возможное изменение динамики отношений важным сигналом."Мы полностью согласны с тем, что траектория наших отношений должна измениться, и это было четко отражено в заявлении, сделанном после визита делегации США в Грузию", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Грузия готова к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами и к тому, чтобы начать их с чистого листа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили."К сожалению, ухудшение отношений стало следствием несправедливого отношения к Грузии со стороны администрации Байдена. Соответственно, отношения, испорченные таким подходом, должны быть исправлены и улучшены на основе справедливого отношения. Так и будет, разумеется, если отношения будут строиться на принципах справедливости", – заявил Матикашвили.Послание государственного секретаря США Марко Рубио является очень четким, а его главным адресатом выступает "Грузинская мечта", заявил член оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Тазо Датунашвили."Послание адресовано “Грузинской мечте”: если они прежде всего не исправят существующую тяжелую ситуацию и не прекратят преследование политических оппонентов, то никакого прогресса или изменений в отношениях с США и, соответственно, с цивилизованным миром не будет", – заявил Датунашвили.Государственный секретарь США Марко Рубио и администрация Трампа напрямую увязывают улучшение двусторонних отношений с прекращением демократического отката со стороны грузинских властей, а также с разрывом усиливающихся экономических и геополитических связей с Ираном и Китаем, написал на своей странице в соцсети лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия."Свои основные требования Вашингтон четко обозначил во время визита делегации Госдепартамента в Тбилиси, определив условия для “перезагрузки” отношений. Несмотря на то что правящая партия “Грузинская мечта” рассматривает этот процесс как начало отношений с чистого листа, Вашингтон ожидает от официального Тбилиси конкретных шагов", – написал Гварамия.Американская сторона во время визита делегации Госдепартамента США в Тбилиси не выдвигала требований, в том числе о проведении досрочных парламентских выборов, и не высказывала замечаний по поводу грузинского законодательства, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.По его словам, обсуждение между Тбилиси и Вашингтоном касается прежде всего восстановления двусторонних отношений, а не внутриполитической повестки Грузии."Никаких конкретных требований относительно досрочных выборов не выдвигалось, поскольку американская сторона знает, что в соответствии с Конституцией Грузии восстановить уже утраченные депутатские мандаты невозможно. Когда речь идет о перезагрузке отношений с действующей властью, тема досрочных выборов не имеет к этому отношения", – заявил Кадагишвили.По его словам, грузинская сторона ожидает от Вашингтона "справедливого отношения", поскольку именно решения предыдущей администрации США привели к ухудшению двусторонних отношений.Кадагишвили также подчеркнул, что представители США не высказывали претензий к действующему грузинскому законодательству."Что касается законов, у них нет никаких замечаний. В заявлении говорится о совпадении мировоззренческих и ценностных подходов по целому ряду вопросов", – сказал он.Комментируя тему прозрачности и деятельности зарубежных организаций, депутат отметил, что администрация США, по его словам, пересмотрела подходы к работе ряда структур, в том числе USAID и NED, поскольку сочла, что их деятельность в отдельных случаях противоречила американским интересам.Делегация Госдепартамента США 1 июня распространила заявление, в котором говорится, что Вашингтон рассчитывает работать с правительством Грузии над партнерством, способным полностью раскрыть потенциал двусторонних отношений. Представители США также подтвердили готовность администрации президента Дональда Трампа к конструктивным и ориентированным на будущее отношениям, основанным на взаимном уважении, общих интересах и открытом диалоге.Грузия и СШАНа сегодняшний день отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена действие стратегического партнерства, существовавшего с 2009 года, было приостановлено, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Кроме того, Вашингтон ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Причиной ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После возвращения Дональда Трампа к власти правительство в Тбилиси неоднократно заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны — введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Однако четкого ответа на эту инициативу со стороны США пока не последовало.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контакты на высшем уровне пока отсутствуют, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260603/v-gruzii-zayavili-o-vazhnom-signale-ot-ssha-posle-vizita-delegatsii-gosdepartamenta-298974384.html

https://sputnik-georgia.ru/20260527/papuashvili-buduschee-otnosheniy-gruzii-i-ssha-zavisit-ot-vzaimnykh-interesov-298866042.html

https://sputnik-georgia.ru/20260526/tramp-2026-god-stanet-godom-novykh-vozmozhnostey-v-otnosheniyakh-gruzii-i-ssha-298856853.html

тбилиси

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, марко рубио, госдепартамент сша, вашингтон