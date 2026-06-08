https://sputnik-georgia.ru/20260608/suverenitet-ne-obmenivayut-na-klubniku---papuashvili-o-trebovaniyakh-es-k-gruzii-299044999.html
"Суверенитет не обменивают на клубнику" – Папуашвили о требованиях ЕС к Грузии
"Суверенитет не обменивают на клубнику" – Папуашвили о требованиях ЕС к Грузии
Sputnik Грузия
Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз 08.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-08T13:53+0400
2026-06-08T13:53+0400
2026-06-08T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Враждебная политика в отношении Грузии должна быть прекращена, в первую очередь со стороны Брюсселя, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так он ответил на вопрос журналиста о предстоящем обсуждении в Совете Европы и Европарламенте очередной резолюции, касающейся функционирования демократических институтов в Грузии. Одним из авторов документа является евродепутат Раса Юкнявичене, известная своей критикой действующих властей Грузии. По его мнению, действия Брюсселя в отношении страны-кандидата не соответствуют обязательствам, взятым в рамках Соглашения об ассоциации. Папуашвили также заявил, что визовая либерализация основывается на конкретных критериях, которые Грузия, по его словам, всегда выполняла и продолжает выполнять. Он отметил, что вместо критериев, предусмотренных для визовой либерализации, в отношении Грузии выдвигаются предварительные политические условия. "Вместо важных критериев для визовой либерализации выдвигаются политические условия против Грузии. Как говорится, суверенитет не обменивают на клубнику", – заявил он. По его словам, 11 июня состоится техническая встреча по вопросам визовой либерализации между Грузией и Европейским союзом. Он добавил, что министерство иностранных дел Грузии сформировало делегацию для участия в переговорах, подчеркнув, что встреча носит технический, а не политический характер. Папуашвили сообщил, что среди обсуждаемых ранее требований назывались возможное присоединение Грузии к санкциям ЕС против России, а также вопросы прозрачности финансирования иностранных организаций. По словам Папуашвили, визовая либерализация должна оцениваться исключительно по установленным критериям, а не по политическим условиям. Ранее стало известно, что 11 июня представители министерства иностранных дел Грузии и Еврокомиссии проведут первую встречу по вопросу визового режима в Брюсселе. По сообщениям СМИ, на встрече может обсуждаться вопрос возможной приостановки безвизового режима для Грузии. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, европа, шалва папуашвили, еврокомиссия, ираклий кобахидзе
"Суверенитет не обменивают на клубнику" – Папуашвили о требованиях ЕС к Грузии
13:53 08.06.2026 (обновлено: 14:08 08.06.2026)
Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Враждебная политика в отношении Грузии должна быть прекращена, в первую очередь со стороны Брюсселя, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Так он ответил на вопрос журналиста о предстоящем обсуждении в Совете Европы и Европарламенте очередной резолюции, касающейся функционирования демократических институтов в Грузии. Одним из авторов документа является евродепутат Раса Юкнявичене, известная своей критикой действующих властей Грузии.
"Никакой ценности, это лишь информационный шум. К сожалению, у нас есть противники развития страны в Европе. Они прямо хотят нанести ущерб нашей стране. Поэтому такая враждебная политика должна быть прекращена, прежде всего Брюсселем. В его руках – прекратить враждебную политику против Грузии", – заявил Папуашвили.
По его мнению, действия Брюсселя в отношении страны-кандидата не соответствуют обязательствам, взятым в рамках Соглашения об ассоциации.
Папуашвили также заявил, что визовая либерализация основывается на конкретных критериях, которые Грузия, по его словам, всегда выполняла и продолжает выполнять.
Он отметил, что вместо критериев, предусмотренных для визовой либерализации, в отношении Грузии выдвигаются предварительные политические условия.
"Вместо важных критериев для визовой либерализации выдвигаются политические условия против Грузии. Как говорится, суверенитет не обменивают на клубнику", – заявил он.
По его словам, 11 июня состоится техническая встреча по вопросам визовой либерализации между Грузией и Европейским союзом.
Он добавил, что министерство иностранных дел Грузии сформировало делегацию для участия в переговорах, подчеркнув, что встреча носит технический, а не политический характер.
Папуашвили сообщил, что среди обсуждаемых ранее требований назывались возможное присоединение Грузии к санкциям ЕС против России, а также вопросы прозрачности финансирования иностранных организаций.
"Мы заявили, что не будем принимать решения, которые могут поставить страну под угрозу и нарушить ее безопасность. Также мы выступаем за прозрачность финансирования, поскольку это вопрос суверенитета", – отметил он.
По словам Папуашвили, визовая либерализация должна оцениваться исключительно по установленным критериям, а не по политическим условиям.
Ранее стало известно, что 11 июня представители министерства иностранных дел Грузии и Еврокомиссии проведут первую встречу по вопросу визового режима в Брюсселе. По сообщениям СМИ, на встрече может обсуждаться вопрос возможной приостановки безвизового режима для Грузии.
C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России