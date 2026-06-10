https://sputnik-georgia.ru/20260610/oppozitsiya-gruzii-treschit-po-shvam-konflikty-raskoly-i-prognoz-provala-299077071.html

Оппозиция Грузии трещит по швам: конфликты, расколы и прогноз провала

Оппозиция Грузии трещит по швам: конфликты, расколы и прогноз провала

Sputnik Грузия

Грузинские политики и эксперты крайне критически оценили текущее состояние и электоральные перспективы оппозиционного лагеря на ближайших выборах 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T13:53+0400

2026-06-10T13:53+0400

2026-06-10T13:53+0400

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европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Разногласия внутри грузинской оппозиции, ее ключевые проблемы и расколы, а также шансы на предстоящих выборах стали темой обсуждения экспертов и политологов, которые в целом критически оценили текущее состояние оппозиционного лагеря.Конфликт между двумя крупнейшими оппозиционными партиями страны ("Единым национальным движением" и "Коалицией за перемены") в последнее время перешел в активную фазу. Отбывающий наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ЕНД называет своим лидером, из тюрьмы начал активно обвинять лидера "Коалиции за перемены" Нику Мелия в предательстве. В ответ Мелия обвинил ЕНД в бездействии.Политик Цотне Коберидзе считает, что в оппозиционном лагере наиболее уверенно в своих электоральных перспективах чувствуют себя Саакашвили и Мелия. По его словам, оба политика уверены в способности самостоятельно мобилизовать поддержку избирателей и преодолеть избирательный барьер, поэтому стремятся укреплять собственные позиции.Коберидзе отметил, что оппозиционные альянсы обычно создаются под лозунгом изменения политического порядка, несмотря на различия между их участниками. Он подчеркнул, что такие союзы связаны с высоким уровнем риска: в случае неудачи коалиции распадаются, тогда как самостоятельные политические силы оказываются более устойчивыми."Риск очень велик: можно упустить максимальный выигрыш, а вероятность успеха остается низкой. Когда же победить не удается, наступает кризис. В такой ситуации выжить самостоятельно гораздо легче и гибче, чем быть частью большого объединения, которое потерпело поражение и затем начинает распадаться", – отметил политик.По его словам, процессы объединения и раскола в оппозиции во многом зависят от электоральных ожиданий: вероятность досрочных выборов способствует формированию коалиций, тогда как ее отсутствие ведет к их ослаблению.Аналитик Отар Чулухадзе, в свою очередь, заявил, что и сторонники власти, и значительная часть оппозиционного электората заинтересованы в политической конкуренции по единым демократическим правилам. По его мнению, оппозиция должна сосредоточиться на парламентской работе и критике власти, а не на бойкоте, непризнании выборов и ориентации на внешние факторы."В Грузии укоренилась порочная практика бойкота, основанная на взаимном непризнании сторон. Как я наблюдаю, значительной части даже оппозиционного электората это не нравится. Конечно, есть и те, кто поддерживает бойкот, но со временем многие понимают, что это был проигрышный шаг", – заявил Чулухадзе.Он отметил, что практика бойкота в грузинской политике стала устойчивой проблемой и нередко приводит к ослаблению позиций оппозиции. Также Чулухадзе подчеркнул, что общество ожидает от политиков прежде всего стабильности и развития, поэтому поддержку получают силы, действующие в рамках конструктивной политической конкуренции.По его оценке, многие оппозиционные объединения формируются не вокруг программы, а вокруг стремления быстро прийти к власти, а их разделение носит скорее тактический характер. Он также раскритиковал зависимость части оппозиции от оценки западных партнеров, назвав это чрезмерной внешней ориентацией политической стратегии."Это фетишизация Запада и построенная на ней политическая тактика: мол, посмотрим, что скажет зарубежье. Если раньше ориентировались на то, что скажет Москва, то теперь – на то, что скажет Брюссель. Между тем большинство населения Грузии, в том числе люди, которые боролись за независимость страны, хотели видеть суверенное государство, где граждане сами являются хозяевами своей судьбы", – отметил Чулухадзе.В свою очередь эксперт Амиран Салуквадзе заявил, что перед каждыми выборами оппозиция формирует временные коалиции, которые затем распадаются после поражения, и это уже стало устойчивым политическим циклом.По его словам, в грузинской оппозиции сложилась тяжелая ситуация: значительная часть оппозиционных лидеров на протяжении долгого времени остается в политике, не приходя к власти и не обеспечивая кадрового обновления, из-за чего у общества формируется ощущение политической стагнации.По его словам, это создает ощущение политического застоя и повторяющихся циклов объединений и распадов перед выборами.Салуквадзе также отметил, что оппозиционные коалиции не имеют устойчивой идеологической основы и воспринимаются как временные союзы. Он считает, что на будущих выборах оппозиция вновь потерпит поражение, поскольку не пользуется достаточной поддержкой общества и не способна преодолеть внутреннюю раздробленность."На выборах 2028 года эта оппозиция на 100% проиграет, потому что общество ее не принимает. Назовутся они "восьмеркой" или "девяткой" – не имеет значения. Они не смогут набрать больше 50% и даже столько, сколько получили на прошлых выборах. Они отказались от 61 мандата – и кто в итоге пострадал? Теперь говорят, что это была ошибка. Вот и все", – заявил Салуквадзе."Альянс оппозиции"Девять оппозиционных партий объявили о формировании альянса в марте. В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника мелия, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия, брюссель