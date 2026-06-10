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Папуашвили: право определять будущее Грузии принадлежит только ее народу

Папуашвили: право определять будущее Грузии принадлежит только ее народу

Sputnik Грузия

Глава парламента разграничил реальную геополитическую калькуляцию Тбилиси и информационные фреймы, навязываемые оппозицией 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия – независимое и суверенное государство, и право определять ее будущее принадлежит только грузинскому народу, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.Так председатель парламента ответил на заявления оппозиционных политиков Гиги Церетели, Гиги Бокерии и Зураба Джапаридзе о возросшем интересе США к региону. Папуашвили обвинил радикальные силы в действиях против суверенитета страны.По его словам, в последнее время участились заявления со стороны оппозиционных политических сил, затрагивающие вопросы национального значения и, по его оценке, подрывающие суверенитет Грузии в интересах других государств.Председатель парламента отметил, что подобные действия, по его мнению, лишь подтверждают оценки, которые ранее давали представители власти."Таким образом, они в очередной раз подтвердили абсолютную правоту грузинских властей и грузинского народа, когда их обвиняют в предательстве интересов государства и называют агентами иностранного влияния", – заявил Папуашвили.Он также подчеркнул, что внутриполитическая борьба не должна наносить ущерб интересам страны на международной арене."Заменить Грузию невозможно ни политическими спекуляциями, ни внешним давлением. К сожалению, мы все чаще наблюдаем попытки вывести продолжающуюся политическую конкуренцию за рамки демократической борьбы внутри страны и превратить ее в кампанию против международного имиджа Грузии и государственных интересов", – заявил Папуашвили.Отдельно спикер парламента коснулся темы отношений Грузии с Ираном."Что касается Ирана, одной из важнейших стран нашего региона, то отношения между Грузией и Ираном никогда не смогут приблизиться к уровню отношений, которые существуют у него с другими государствами региона, ни в политическом, ни в экономическом плане", – подчеркнул Папуашвили.По его словам, подобные заявления направлены на дискредитацию страны. Распространение таких нарративов преследует единственную цель – создать ложное представление о Грузии и нанести ущерб ее международной репутации.В этом же контексте, как отметил спикер парламента, предпринимаются попытки дискредитировать стратегическое сотрудничество между Грузией и Китаем.Он также заявил, что оппоненты власти уже открыто говорят о том, будто Грузия существует лишь для того, чтобы вписываться в планы других государств, даже вопреки воле грузинского народа."Очевидно, что эти политические силы прекрасно понимают: разговоры о связях между Грузией и Россией, Грузией и Ираном – это легкомысленное занятие", – заявил Папуашвили.Как подчеркнул председатель парламента, именно поэтому, по его мнению, главной целью подобных заявлений является нанесение ущерба стратегическому партнерству между Грузией и Китаем в интересах определенных политических сил.Он подчеркнул, что опыт прошлого века напоминает, насколько опасно ослаблять национальное единство и позволять иностранным силам влиять на внутренние процессы страны.Накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 34-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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