https://sputnik-georgia.ru/20260611/papuashvili-v-bryussele-rassmatrivayut-bezvizovyy-rezhim-kak-instrument-davleniya-na-gruziyu-299096382.html

Папуашвили: в Брюсселе рассматривают безвизовый режим как инструмент давления на Грузию

Папуашвили: в Брюсселе рассматривают безвизовый режим как инструмент давления на Грузию

Sputnik Грузия

8 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T12:52+0400

2026-06-11T12:52+0400

2026-06-11T13:27+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

брюссель

армения

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_212:416:1900:1365_1920x0_80_0_0_b85d477f5161deba0cae6494ef50cb76.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Часть европейских политиков использует тему безвизового режима как средство давления на власти Грузии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Имеди".Технические консультации между грузинской стороной и представителями Евросоюза по вопросам визовой политики должны состояться 11 июня в Брюсселе. Ранее власти Грузии заявляли, что намерены использовать эту встречу для обсуждения правовых оснований решений, принятых ЕС в отношении дипломатических паспортов.По его словам, такой подход ведет к цивилизационной пропасти, поскольку Европейский союз, задуманный как мирный проект, превращается в инструмент давления на различные страны.Председатель парламента также раскритиковал решение ЕС об отмене безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов, назвав его нарушением международных обязательств."Принимая это решение, Европейский союз нарушил международное право и соглашение 2010 года между Грузией и ЕС. Не существовало никаких оснований для введения визового режима для владельцев дипломатических паспортов в рамках этого соглашения, однако решение было принято произвольно", – заявил Папуашвили.По словам спикера парламента, организация, обвиняющая другие страны в нарушении международного права, сама, по сути, нарушила международное соглашение в политических целях, чтобы атаковать грузинское правительство.По мнению Папуашвили, после принятия этого решения, в Брюсселе начали разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы обосновать свою позицию."Они ввели политические критерии, которых раньше не существовало, как будто пересечение границы имеет какую-либо связь с политической системой другой страны. Именно эти вопросы будут обсуждаться на техническом совещании", – заявил Папуашвили.Он также затронул вопрос суверенитета, комментируя ранее использованную им фразу о том, что "суверенитет не обменивают на клубнику".По его словам, оппозиция не может представить, что Грузия способна формировать собственную политику без внешнего диктата."Это, прежде всего, демонстрирует их собственное отношение к суверенитету своей страны", – подчеркнул Папуашвили.Кроме того, председатель парламента раскритиковал требования, связанные с внешнеполитическим курсом страны."Нам задают вопросы: почему у вас безвизовый режим с теми или иными государствами, почему ваша санкционная политика не совпадает с политикой Европейского союза. Фактически звучит призыв: введите санкции против России, разрушьте свою страну, нанесите ущерб собственному народу, если хотите сохранить безвизовый режим. Такой подход является неприемлемым", – заявил Папуашвили.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260609/kobakhidze-es-kosvenno-ugrozhaet-gruzii-otmenoy-bezviza-299062022.html

https://sputnik-georgia.ru/20260430/nuzhna-realistichnaya-povestka-dnya--glava-mid-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-es-298372404.html

тбилиси

брюссель

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, армения, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия