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Глава МИД Грузии назвала новые приоритеты внешней политики страны
Глава МИД Грузии назвала новые приоритеты внешней политики страны
Sputnik Грузия
В последнее время премьер-министр Кобахидзе активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии 20.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузия заинтересована в укреплении связей со странами Центральной Азии с точки зрения усиления своей транзитной роли, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Грузия продолжит укреплять связи с Центральной Азией – премьер анонсировал важные визиты>>>В последнее время премьер-министр Грузии активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии, посетив сначала Кыргызстан, а после – Таджикистан. с официальными визитами. В обеих странах стороны говорили о развитии и углублении сотрудничества. Ранее в правительстве Грузии отметили заинтересованность в развитии отношений со всеми странами Центральной Азии с точки зрения развития торговых связей для улучшения транзитного и логистического потенциала Грузии. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. После этого Грузия стала активным игроком Среднего коридора, наращивая свой транзитный потенциал. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, казахстан, турция, мака бочоришвили
грузия, новости, политика, азербайджан, казахстан, турция, мака бочоришвили
Глава МИД Грузии назвала новые приоритеты внешней политики страны
В последнее время премьер-министр Кобахидзе активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузия заинтересована в укреплении связей со странами Центральной Азии с точки зрения усиления своей транзитной роли, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
В последнее время премьер-министр Грузии активизировал прямые контакты со странами Центральной Азии, посетив сначала Кыргызстан, а после – Таджикистан. с официальными визитами. В обеих странах стороны говорили о развитии и углублении сотрудничества.
"Приоритетом Грузии, действительно, является углубление отношений со странами Центральной Азии в контексте развития Среднего коридора. И в этом отношении, разумеется, существующий уровень наших торгово-экономических связей нуждается в развитии и дальнейшем углублении", – отметил Мака Бочоришвили.
Ранее в правительстве Грузии отметили заинтересованность в развитии отношений со всеми странами Центральной Азии с точки зрения развития торговых связей для улучшения транзитного и логистического потенциала Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
После этого Грузия стала активным игроком Среднего коридора, наращивая свой транзитный потенциал.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе Грузии.