https://sputnik-georgia.ru/20260622/novaya-volna-raznoglasiy-v-end-partiya-na-grani-novogo-raskola-posle-initsiativy-saakashvili-299263377.html

Новая волна разногласий в ЕНД: партия на грани нового раскола после инициативы Саакашвили

Новая волна разногласий в ЕНД: партия на грани нового раскола после инициативы Саакашвили

Sputnik Грузия

Представители власти утверждают, что влияние бывшего президента и председателя на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T12:52+0400

2026-06-22T12:52+0400

2026-06-22T12:52+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – "Едином национальном движении" – вспыхнул новый виток внутрипартийного кризиса после того, как экс-президент Михаил Саакашвили предложил кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Эта инициатива вновь обострила споры о будущем политической силы.Саакашвили, основавший ЕНД, 17 июня опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее он также заявил о ее присоединении к команде, которая займется проведением радикальных реформ и обновлением партии, подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан.Решение Саакашвили стало неожиданностью для нынешнего председателя ЕНД Тины Бокучава. По ее мнению, именно подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.В свою очередь секретарь антикоррупционного направления ЕНД Васо Урушадзе заявил, что разногласия внутри партии не являются чем-то новым, а вопрос смены председателя был ожидаемым."Тина Бокучава уже два года занимает пост председателя ЕНД, и вопрос смены руководителя был ожидаемым. Для партии эта тема не нова. Не является новостью и то, что в “Нацдвижении” существуют разные взгляды и не все согласны друг с другом. В предыдущие годы также было немало актуальных вопросов, связанных с партией, которые становились предметом дискуссий", – заявил Урушадзе.С критикой существующей системы управления выступила член ЕНД Анна Цитлидзе. По ее словам, постоянные кризисы связаны не столько с кадровыми решениями, сколько с непрозрачностью процесса принятия решений внутри партии."Нет, господин президент, при всем моем глубоком уважении я не могу согласиться с вами в одном очень важном вопросе. Речь идет не о приходе Нануки или уходе Тины. Это общий симптом ЕНД: пока решения принимаются тремя людьми, а большинство узнает о них из Facebook*, партия будет постоянно находиться в кризисе и никогда не станет по-настоящему народной", – написала Цитлидзе в соцсети.В правящей партии "Грузинская мечта" происходящее в рядах оппозиции расценили как свидетельство глубокого кризиса. Депутат Рима Берадзе считает, что из-за внутренних противоречий и отсутствия единства ЕНД фактически распалось на несколько отдельных групп и больше не существует как единая политическая сила."Ситуация, сложившаяся в ЕНД, очевидна. Это нестабильное, недобросовестное, недружественное и непартийное отношение. Все это отражается на той ситуации, которая существует сегодня в ЕНД. Это свидетельствует о том, что ЕНД как такового в стране больше не существует – это распавшаяся партия, представленная несколькими отдельными сегментами", – заявила Берадзе.В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону.Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, нанука жоржолиани, единое национальное движение