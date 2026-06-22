https://sputnik-georgia.ru/20260622/vov-vklad-gruzii-v-borbu-s-fashizmom-299231986.html

ВОВ: вклад Грузии в борьбу с фашизмом

ВОВ: вклад Грузии в борьбу с фашизмом

Sputnik Грузия

Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесли именно грузины, если сравнить в процентном соотношение количество погибших от общего числа населения 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T12:31+0400

2026-06-22T12:31+0400

2026-06-22T12:31+0400

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На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, нарушив советско-германский договор (известный как пакт Молотова – Риббентропа). Тогда и началась Великая Отечественная война (ВОВ), которая стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.Начало войныГрузины оказались в числе тех, кто первым встретил удар фашистов. На фронт ушли более 700 тысяч грузин (одна пятая населения Грузии). Половина из них не вернулись.В обороне легендарной Брестской крепости участвовали свыше ста воинов-грузин. Лишь несколько человек тяжело раненными, без сознания, оказались в плену, а остальные защитники крепости пали в бою.Сотни солдат из Грузии служили под командованием майора Уртмелидзе в 333 стрелковом полку, который почти полностью пал на берегу Западного Буга в первые дни войны.В первых битвах отличился старший лейтенант-артиллерист, Герой Советского Союза Харазия. Артиллерийская часть под его командованием уничтожила множество танков и десятки огневых точек.За шесть месяцев с начала войны эскадрилья майора Цурцумия уничтожила шесть полков, семь немецких и румынских кораблей, 200 танков, 1,2 тысячи автомашин с военным снаряжением, сбила 14 самолетов, разбомбила 10 вражеских аэродромов.Эскадрилья выполнила ряд серьезных заданий командования по бомбардировке важнейших военных объектов Бухареста, Плоешти и Констанцы. Цурцумия погиб 30 декабря 1941 года. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.СамоотверженностьВ дальнейшем грузины сражались на всех участках советско-германского фронта – от Баренцева до Черного моря. Они участвовали во всех значимых сражениях: в битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в сражении за Сталинград и на Курской дуге.На фронте с обеих сторон в различные периоды одновременно сражались от восьми до 13 миллионов человек, применялось от шести до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов, от семи до 19 тысяч самолетов.Во время Великой Отечественной войны на территории Грузии сформировали несколько национальных грузинских дивизий, которые участвовали в битве за Кавказ, в боях за освобождение Таманского полуострова и Крыма.Самоотверженную борьбу грузин помнят и чтут до сих пор на голландском острове Тексел. В начале апреля 1945 года там развернулось большое антифашистское восстание военнопленных грузин. Во время "грузинского восстания" пали свыше 560 грузин.Сражение продолжалось даже после того, как Германия капитулировала 8 мая. Вплоть до 20 мая канадские части не могли остановить "Последнюю битву Европы". Грузинское кладбище и памятник воинам из далекой Грузии по сей день является одной из местных достопримечательностей.Летом 1942 года немецкое командование забросило в регион специально обученную горную дивизию "Эдельвейс", которая должна была пройти через кавказские перевалы и захватить Грузию, а затем и весь Южный Кавказ. Но уже осенью они были оттуда выбиты и отброшены за Главный Кавказский хребет.Женщины и детиСвой вклад в борьбу с фашизмом вложили тысячи женщин и детей, которые не покладая рук работали на военных предприятиях. Они выполняли титаническую работу, укрепляя тыл и помогая фронту.Перестройка экономики Грузии на военный лад оказалась очень тяжелой, так как до войны страна не выпускала ни оружие, ни боеприпасы, ни военную технику.Более того, расквартированным в Грузии войсковым частям передавали сотни зданий. А для эвакуационных госпиталей, которые появились с первых же дней войны, отвели санатории, дома отдыха, другие лечебные учреждения и некоторые школы. Таковых в Грузии было 72.ПобедаИменно грузин, Мелитон Кантария, был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 мая в Тбилиси установили монумент.В Грузии на сегодняшний день в живых остались 57 ветеранов Великой Отечественной войны.Вооруженные силы Советского Союза на протяжении четырех лет разгромили 607 фашистских дивизий. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли более 8,6 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага.За годы войны в СССР было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов – общая стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов.Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20260509/pamyat-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-dolzhna-obedinyat-narody---glava-sektsii-interesov-rf-298523574.html

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истории ветеранов вов из грузии - видео, вов, день победы, грузия, германия, бухарест, черное море, аналитика, россия, война, вторая мировая война