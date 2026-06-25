https://sputnik-georgia.ru/20260625/novye-pravila-dlya-osuzhdennykh-inostrantsev-razgruzyat-tyurmy--zamglavy-mvd-gruzii-299340335.html

Новые правила для осужденных иностранцев разгрузят тюрьмы – замглавы МВД Грузии

Новые правила для осужденных иностранцев разгрузят тюрьмы – замглавы МВД Грузии

Sputnik Грузия

Тюрьмы Грузии с 1 июля будут обязаны обращаться в советы пенитенциарной службы по вопросу пересмотра наказания для выдворения осужденного иностранца 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T23:31+0400

2026-06-25T23:31+0400

2026-06-25T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Решение заменить условное заключение на выдворение для иностранных граждан поможет разгрузить тюрьмы Грузии, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Тюрьмы Грузии с 1 июля будут обязаны обращаться в советы пенитенциарной службы по вопросу пересмотра наказания для выдворения осужденного иностранца. При этом, заместитель министра отметил, что закон коснется всех иностранных граждан без исключения, а не только на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, как это думают противники закона. "Когда изменение вносится в закон, это изменение касается всех, кто удовлетворяет критерии закона. Поэтому изменения не могут быть для одного человека и исключено инициирование таких поправок", - сказал Дарахвелидзе. Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы и сможет претендовать на условно досрочное освобождение по прошествию половины срока наказания, уже в начале 2028 года – года парламентских выборов в Грузии. В поправках, речь идет об иностранных гражданах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые уже отбыли часть срока и могут претендовать на смягчение меры наказания, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления. В таких случаях вместо замены оставшейся части наказания на условно-досрочное освобождение будет применяться выдворение на срок, равный неотбытой части заключения. По данным на 1 мая 2026 года, в тюрьмах Грузии находились 1 762 иностранных гражданина, из которых 1 182 отбывают различные сроки наказания. С 1 января по 1 мая 2026 года число иностранных заключенных увеличилось на 13,3%, а за год – с 1 мая 2025 года по 1 мая 2026 года – на 54,2%. Среди осужденных иностранцев большинство составляют граждане Турции – 368 человек, России – 138, Азербайджана – 121, Украины – 105 и Ирана – 66.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, миграционная политика, миграция, мвд грузии