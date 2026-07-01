https://sputnik-georgia.ru/20260701/chast-gosvuzov-tbilisi-mogut-smenit-adres--plany-minobrazovaniya-299433703.html
Часть госвузов Тбилиси могут сменить адрес – планы Минобразования
Часть госвузов Тбилиси могут сменить адрес – планы Минобразования
Sputnik Грузия
Еще в декабре 2025 года министр заявлял, что студгородок под Рустави разместится на территории в 50 000 гектаров 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T17:00+0400
2026-07-01T17:00+0400
2026-07-01T17:02+0400
гиви миканадзе
тбилиси
рустави
кутаиси
общество
новости
грузия
студенты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696699_0:117:3000:1805_1920x0_80_0_0_7867b5dcd87fbcfe380efc097ad72213.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Часть государственных вузов Грузии могут перенести в строящийся университетский городок между Тбилиси и Рустави. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе.Рустави – город в получасе езды от Тбилиси. Изначально предполагалось, что между городами будут расположены новые студенческие общежития. "Насколько мне известно, часть этих земель уже выкуплена у населения. И ежедневно ведутся переговоры с населением, что дает нам абсолютное представление о том, что, согласно плану, этот процесс идет без перерыва. И в течение нескольких лет у нас должен появиться совершенно новый студенческий университетский городок между Тбилиси и Рустави, куда будут перенесены основные госуниверситеты", – сказал Миканадзе. Какие именно вузы переедут и что будет с их нынешними зданиями, министр не уточнил. Однако он подчеркнул: зданий государственных университетов, имеющих культурно-историческое значение, перенос не коснется. "Эти здания и сооружения обязательно будут сохранены. Они будут полностью отреставрированы, и определенная часть университетов продолжит функционировать в этой инфраструктуре, как и сегодня", – сказал Миканадзе. Помимо учебных корпусов, в новом городке появится современная образовательная и развлекательная инфраструктура, а также спортивно-рекреационные комплексы.Точные сроки строительства пока назвать сложно – все будет зависеть от результатов тендера и хода реализации проекта. "Но, думаю, работы могут начаться уже в следующем году", – сказал Миканадзе.Еще в декабре 2025 года министр заявлял, что студгородок под Рустави разместится на территории в 50 000 гектаров. Аналогичный проект, по его словам, планируется реализовать и в Кутаиси – рядом со зданием старого парламента.По данным Муниципального фонда развития, Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули уже оценило недвижимость в зоне проекта – на основании этой оценки и идет процесс выкупа.Вопрос строительства студенческих городков и общежитий особенно обострился после 2022 года: студенты из регионов, столкнувшись с дорогой арендой жилья в Тбилиси, где сосредоточено большинство грузинских вузов, выходили на акции протеста с требованием обеспечить их жильем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260614/obuchenie-v-vuzakh-na-inostrannom-yazyke-chto-predlagaetsya-v-gruzii-299087244.html
https://sputnik-georgia.ru/20260614/novye-pravila-postupleniya-inostrantsev-v-vuzy-v-gruzii--uzhe-v-etom-uchebnom-godu-299130169.html
тбилиси
рустави
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696699_331:0:3000:2002_1920x0_80_0_0_5ff26a917fcd47f9b1b054613db1cef8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гиви миканадзе, тбилиси, рустави, кутаиси, общество, новости, грузия, студенты
гиви миканадзе, тбилиси, рустави, кутаиси, общество, новости, грузия, студенты
Часть госвузов Тбилиси могут сменить адрес – планы Минобразования
17:00 01.07.2026 (обновлено: 17:02 01.07.2026)
Еще в декабре 2025 года министр заявлял, что студгородок под Рустави разместится на территории в 50 000 гектаров
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Часть государственных вузов Грузии могут перенести в строящийся университетский городок между Тбилиси и Рустави. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе.
Рустави – город в получасе езды от Тбилиси. Изначально предполагалось, что между городами будут расположены новые студенческие общежития.
"Насколько мне известно, часть этих земель уже выкуплена у населения. И ежедневно ведутся переговоры с населением, что дает нам абсолютное представление о том, что, согласно плану, этот процесс идет без перерыва. И в течение нескольких лет у нас должен появиться совершенно новый студенческий университетский городок между Тбилиси и Рустави, куда будут перенесены основные госуниверситеты", – сказал Миканадзе.
Какие именно вузы переедут и что будет с их нынешними зданиями, министр не уточнил. Однако он подчеркнул: зданий государственных университетов, имеющих культурно-историческое значение, перенос не коснется.
"Эти здания и сооружения обязательно будут сохранены. Они будут полностью отреставрированы, и определенная часть университетов продолжит функционировать в этой инфраструктуре, как и сегодня", – сказал Миканадзе.
Помимо учебных корпусов, в новом городке появится современная образовательная и развлекательная инфраструктура, а также спортивно-рекреационные комплексы.
Точные сроки строительства пока назвать сложно – все будет зависеть от результатов тендера и хода реализации проекта. "Но, думаю, работы могут начаться уже в следующем году", – сказал Миканадзе.
Еще в декабре 2025 года министр заявлял, что студгородок под Рустави разместится на территории в 50 000 гектаров. Аналогичный проект, по его словам, планируется реализовать и в Кутаиси – рядом со зданием старого парламента.
По данным Муниципального фонда развития, Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули уже оценило недвижимость в зоне проекта – на основании этой оценки и идет процесс выкупа.
Вопрос строительства студенческих городков и общежитий особенно обострился после 2022 года: студенты из регионов, столкнувшись с дорогой арендой жилья в Тбилиси, где сосредоточено большинство грузинских вузов, выходили на акции протеста с требованием обеспечить их жильем.