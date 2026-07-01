https://sputnik-georgia.ru/20260701/chast-gosvuzov-tbilisi-mogut-smenit-adres--plany-minobrazovaniya-299433703.html

Часть госвузов Тбилиси могут сменить адрес – планы Минобразования

Часть госвузов Тбилиси могут сменить адрес – планы Минобразования

Sputnik Грузия

Еще в декабре 2025 года министр заявлял, что студгородок под Рустави разместится на территории в 50 000 гектаров 01.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-01T17:00+0400

2026-07-01T17:00+0400

2026-07-01T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Часть государственных вузов Грузии могут перенести в строящийся университетский городок между Тбилиси и Рустави. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе.Рустави – город в получасе езды от Тбилиси. Изначально предполагалось, что между городами будут расположены новые студенческие общежития. "Насколько мне известно, часть этих земель уже выкуплена у населения. И ежедневно ведутся переговоры с населением, что дает нам абсолютное представление о том, что, согласно плану, этот процесс идет без перерыва. И в течение нескольких лет у нас должен появиться совершенно новый студенческий университетский городок между Тбилиси и Рустави, куда будут перенесены основные госуниверситеты", – сказал Миканадзе. Какие именно вузы переедут и что будет с их нынешними зданиями, министр не уточнил. Однако он подчеркнул: зданий государственных университетов, имеющих культурно-историческое значение, перенос не коснется. "Эти здания и сооружения обязательно будут сохранены. Они будут полностью отреставрированы, и определенная часть университетов продолжит функционировать в этой инфраструктуре, как и сегодня", – сказал Миканадзе. Помимо учебных корпусов, в новом городке появится современная образовательная и развлекательная инфраструктура, а также спортивно-рекреационные комплексы.Точные сроки строительства пока назвать сложно – все будет зависеть от результатов тендера и хода реализации проекта. "Но, думаю, работы могут начаться уже в следующем году", – сказал Миканадзе.Еще в декабре 2025 года министр заявлял, что студгородок под Рустави разместится на территории в 50 000 гектаров. Аналогичный проект, по его словам, планируется реализовать и в Кутаиси – рядом со зданием старого парламента.По данным Муниципального фонда развития, Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули уже оценило недвижимость в зоне проекта – на основании этой оценки и идет процесс выкупа.Вопрос строительства студенческих городков и общежитий особенно обострился после 2022 года: студенты из регионов, столкнувшись с дорогой арендой жилья в Тбилиси, где сосредоточено большинство грузинских вузов, выходили на акции протеста с требованием обеспечить их жильем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260614/obuchenie-v-vuzakh-na-inostrannom-yazyke-chto-predlagaetsya-v-gruzii-299087244.html

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гиви миканадзе, тбилиси, рустави, кутаиси, общество, новости, грузия, студенты