https://sputnik-georgia.ru/20260701/moodys-uluchshilo-prognoz-kreditnogo-reytinga-gruzii-299426899.html
Moody's улучшило прогноз кредитного рейтинга Грузии
Moody's улучшило прогноз кредитного рейтинга Грузии
Sputnik Грузия
По прогнозам агентства, рост ВВП Грузии составит в среднем 6,4% в 2026 году и 5,5% – в 2027 году, учитывая влияние конфликта на Ближнем Востоке 01.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-01T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз кредитного рейтинга Грузии с негативного до стабильного, подтвердив его при этом на уровне "Ba2", говорится в пресс-релизе агентства. "Moody's Ratings сегодня изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. В то же время мы подтвердили долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте, а также приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне "Ba2", – говорится в сообщении. По данным агентства, изменение прогноза отражает оценку того, что баланс рисков вернулся к стабильному, с сочетанием позитивных и негативных факторов. В то же время агентство отмечает, что внутреннее политическое и геополитическое давление сохраняются. "Подтверждение рейтингов Грузии на уровне Ba2 отражает ее сильное экономическое и фискальное положение, уравновешенное институциональными проблемами", – говорится в сообщении. Аналитики агентства ожидают, что экономический рост Грузии останется сильным, поддерживаемым широкой экономической активностью и потреблением, а также инвестициями. "Устойчивый рост и разумное управление долгом будут и впредь способствовать общему оздоровлению бюджета. Стратегическое положение Грузии в Среднем коридоре привлечет торговые и инвестиционные потоки как внутри, так и за пределами региона. Эти особенности дополнительно подкрепляются высокой эффективностью фискальной и монетарной политики, несмотря на некоторое ослабление других элементов институтов и управления, таких как гражданское общество и судебная система", – говорится в сообщении. Агентство отмечает, что Грузия остается на высоком уровне. "Несмотря на нашу оценку ослабления силы исполнительной и законодательной власти, общая институциональная мощь Грузии продолжает поддерживать рейтинг и остается на высоком уровне по сравнению с другими странами", – говорится в сообщении. В то же время аналитики подчеркивают внешняя политика правительства, включая задержку вступления в ЕС, привела к значительной поляризации среди избирателей, а сама Грузия сталкивается со сложностями в управлении внутренними и внешними отношениями, включая геополитические риски, исходящие от России. В то же время аналитики указывают, что продолжающийся прогресс в сокращении долга, а также сильные показатели инвестиций и роста ВВП указывают на то, что политические проблемы и задержка процесса вступления в ЕС не препятствуют улучшению фундаментального кредитного профиля Грузии, несмотря на меры, которые, по их мнению, ограничивают гражданские свободы и автономию судебной власти. "В то же время экономическая устойчивость уравновешивается сохраняющимися политическими рисками. Внутри страны уличные протесты, последовавшие за задержкой процесса вступления в ЕС и спорными парламентскими выборами в октябре 2024 года, утихли, отчасти благодаря введению более строгих ограничений на демонстрации и протесты, а также мерам, ослабившим оппозицию и ограничившим деятельность неправительственных социальных групп, как отмечают различные международные наблюдатели", – говорится в отчете. В то же время аналитики подчеркивают, что сильные экономические и фискальные позиции Грузии продолжают оказывать существенную поддержку рейтингу Ba2, а постоянное взаимодействие с международными финансовыми институтами и шаги по повышению эффективности политики помогают сохранить устойчивость экономики к потрясениям. По прогнозам агентства, рост ВВП Грузии составит в среднем 6,4% в 2026 году и 5,5% – в 2027 году, учитывая влияние конфликта на Ближнем Востоке. В дальнейшем мы ожидаем, что рост будет колебаться в пределах высоких потенциальных темпов в 5-6%. По их мнению, фискальная устойчивость Грузии значительно улучшилась за последние годы, а относительно динамичный производственный и сервисный секторы Грузии в сочетании с ее стратегически важным географическим положением будут продолжать привлекать инвестиционные потоки. "Географическое положение Грузии вдоль Среднего коридора делает ее важным логистическим и транспортным узлом, что будет способствовать диверсификации собственной торговли, расширению ассортимента товаров и улучшению транспортной доступности", – отмечают аналитики. По их мнению, осуществляемые проекты, в том числе строительство нового аэропорта и порта в Анаклия, должны значительно укрепить роль Грузии как регионального транзитного и логистического центра, связывающего Китай и Центральную Азию с Европой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, ближний восток, анаклия, китай
Moody's улучшило прогноз кредитного рейтинга Грузии
По прогнозам агентства, рост ВВП Грузии составит в среднем 6,4% в 2026 году и 5,5% – в 2027 году, учитывая влияние конфликта на Ближнем Востоке
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз кредитного рейтинга Грузии с негативного до стабильного, подтвердив его при этом на уровне "Ba2", говорится в пресс-релизе агентства.
"Moody's Ratings сегодня изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. В то же время мы подтвердили долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте, а также приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне "Ba2", – говорится в сообщении.
По данным агентства, изменение прогноза отражает оценку того, что баланс рисков вернулся к стабильному, с сочетанием позитивных и негативных факторов.
"Устойчивые экономические показатели снижают риски, связанные с внутренними и геополитическими вызовами. Мы также отмечаем, что продолжающееся сотрудничество с партнерами по развитию и международными финансовыми институтами поддерживает высокую эффективность фискальной и монетарной политики", – говорится в сообщении.
В то же время агентство отмечает, что внутреннее политическое и геополитическое давление сохраняются.
"Подтверждение рейтингов Грузии на уровне Ba2 отражает ее сильное экономическое и фискальное положение, уравновешенное институциональными проблемами", – говорится в сообщении.
Аналитики агентства ожидают, что экономический рост Грузии останется сильным, поддерживаемым широкой экономической активностью и потреблением, а также инвестициями.
"Устойчивый рост и разумное управление долгом будут и впредь способствовать общему оздоровлению бюджета. Стратегическое положение Грузии в Среднем коридоре привлечет торговые и инвестиционные потоки как внутри, так и за пределами региона. Эти особенности дополнительно подкрепляются высокой эффективностью фискальной и монетарной политики, несмотря на некоторое ослабление других элементов институтов и управления, таких как гражданское общество и судебная система", – говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что Грузия остается на высоком уровне.
"Несмотря на нашу оценку ослабления силы исполнительной и законодательной власти, общая институциональная мощь Грузии продолжает поддерживать рейтинг и остается на высоком уровне по сравнению с другими странами", – говорится в сообщении.
В то же время аналитики подчеркивают внешняя политика правительства, включая задержку вступления в ЕС, привела к значительной поляризации среди избирателей, а сама Грузия сталкивается со сложностями в управлении внутренними и внешними отношениями, включая геополитические риски, исходящие от России.
В то же время аналитики указывают, что продолжающийся прогресс в сокращении долга, а также сильные показатели инвестиций и роста ВВП указывают на то, что политические проблемы и задержка процесса вступления в ЕС не препятствуют улучшению фундаментального кредитного профиля Грузии, несмотря на меры, которые, по их мнению, ограничивают гражданские свободы и автономию судебной власти.
"В то же время экономическая устойчивость уравновешивается сохраняющимися политическими рисками. Внутри страны уличные протесты, последовавшие за задержкой процесса вступления в ЕС и спорными парламентскими выборами в октябре 2024 года, утихли, отчасти благодаря введению более строгих ограничений на демонстрации и протесты, а также мерам, ослабившим оппозицию и ограничившим деятельность неправительственных социальных групп, как отмечают различные международные наблюдатели", – говорится в отчете.
В то же время аналитики подчеркивают, что сильные экономические и фискальные позиции Грузии продолжают оказывать существенную поддержку рейтингу Ba2, а постоянное взаимодействие с международными финансовыми институтами и шаги по повышению эффективности политики помогают сохранить устойчивость экономики к потрясениям.
По прогнозам агентства, рост ВВП Грузии составит в среднем 6,4% в 2026 году и 5,5% – в 2027 году, учитывая влияние конфликта на Ближнем Востоке. В дальнейшем мы ожидаем, что рост будет колебаться в пределах высоких потенциальных темпов в 5-6%.
По их мнению, фискальная устойчивость Грузии значительно улучшилась за последние годы, а относительно динамичный производственный и сервисный секторы Грузии в сочетании с ее стратегически важным географическим положением будут продолжать привлекать инвестиционные потоки.
"Географическое положение Грузии вдоль Среднего коридора делает ее важным логистическим и транспортным узлом, что будет способствовать диверсификации собственной торговли, расширению ассортимента товаров и улучшению транспортной доступности", – отмечают аналитики.
По их мнению, осуществляемые проекты, в том числе строительство нового аэропорта и порта в Анаклия, должны значительно укрепить роль Грузии как регионального транзитного и логистического центра, связывающего Китай и Центральную Азию с Европой.