https://sputnik-georgia.ru/20260704/gromkoe-delo-o-gibeli-uchitelya-v-tbilisi-syna-eks-chinovnika-otpravili-v-tyurmu-299469661.html

Громкое дело о гибели учителя в Тбилиси: сына экс-чиновника отправили в тюрьму

Громкое дело о гибели учителя в Тбилиси: сына экс-чиновника отправили в тюрьму

Sputnik Грузия

Суд разделил мнение стороны обвинения о том, что задержанный мог скрыться от следствия или уничтожить улики по делу 04.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-04T13:33+0400

2026-07-04T13:33+0400

2026-07-04T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Малания – шестому по счету задержанному по резонансному делу о гибели молодого учителя Гиги Авалиани. Смерть 27-летнего педагога Гиги Авалиани осенью 2025 года потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы, нанесенной группой подростков 1 октября, Авалиани три недели находился в коме и скончался 24 октября. Вскоре после публичного протеста матери погибшего и в рамках расследования арестовали пятерых несовершеннолетних, в том числе девушку. Изначально Малания задержали за недонесение о преступлении, однако позже обвинение было переквалифицировано на более серьезное – "Содействие в нанесении тяжких телесных повреждений". Как установило следствие, именно при помощи Георгия Малания, который был учеником погибшего Авалиани, напавшие на учителя узнали адреса его работы и дома, изучили распорядок дня и пути его передвижений.Суд при избрании заключения в виде меры пресечения разделил мнение стороны обвинения о том, что задержанный может скрыться от следствия или уничтожить улики по делу. Арестованный Георгий Малания – сын бывшего заместителя министра внутренних дел Мераба Малания (занимал должность с 2016 по 2019 год). В случае подтверждения вины Малания грозит до 13 лет тюрьмы. Дело Авалиани В начале июня 2026 года Тбилисский горсуд приговорил двух фигурантов дела Деметре Чиковани и Ани Наскидашвили, арестованных по делу о гибели репетитора, студента медуниверситета Гиги Авалиани, к 13 и 7 годам лишения свободы соответственно. Прокуратура обвиняла Чиковани в подготовке нападения на Гигу Авалиани, а Наскидашвили – в недонесении о преступлении. С учетом Кодекса о несовершеннолетних, срок был сокращен на 1/4. Таким образом, Чиковани приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы, а Наскидашвили – к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Кроме того, 1 июня за дачу ложных показаний суду к трем годам тюрьмы был приговорен еще один несовершеннолетний. Чиковани в марте уже был вынесен обвинительный приговор по пяти эпизодам (в том числе по делу Авалиани). Его признали виновным в организации и участии в групповом насилии. В апреле суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Согласно законодательству, срок был уменьшен до 6 лет и 9 месяцев. Вместе с Чиковани в апреле суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы главных фигурантов дела – Александре Габашвили и Георгия Рикадзе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Авалиани. Причиной насилия в деле Гиги Авалиани стала ревность. Главный обвиняемый по делу о гибели приревновал к Авалиани свою девушку, которая занималась с ним математикой. Позже выяснилось, что группа обвиняемых периодически нападала на несовершеннолетних и участвовала в групповом насилии, и Авалиани стал очередной жертвой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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