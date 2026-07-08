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Мир вместо войны: глава МИД заявила о стратегическом выборе Грузии

Мир вместо войны: глава МИД заявила о стратегическом выборе Грузии

Sputnik Грузия

Бочоришвили заявила, что мир, стабильность, экономическая устойчивость и последовательные реформы являются основой успешного развития страны 08.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-08T12:52+0400

2026-07-08T12:52+0400

2026-07-08T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Сохранение мира и стабильности остается ключевым приоритетом внутренней и внешней политики Грузии и лежит в основе стратегического курса страны, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Об этом глава грузинского внешнеполитического ведомства заявила, выступая на панельной дискуссии "За пределами мирового порядка после холодной войны: навигация в эпоху стратегической неопределенности", прошедшей в рамках мероприятия "Союзники в Анкаре" в Турции.По словам министра, в условиях меняющейся геополитической обстановки стратегическое значение Южного Кавказа и Черноморского региона продолжает расти. Она отметила, что конфликт на Украине и события на Ближнем Востоке меняют отношение международного сообщества к региону, усиливая значение Грузии как связующего звена между Европой и Азией.Бочоришвили также подчеркнула важность стратегического сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, особо отметив растущую роль Среднего коридора."В нашем регионе существует успешный пример сотрудничества – Грузия, Турция и Азербайджан. Стратегическое партнерство, формировавшееся на протяжении десятилетий, сегодня приобретает еще большее значение с точки зрения безопасности, поскольку совместные энергетические проекты и транспортные коридоры сегодня имеют совершенно иное значение", – отметила министр.Отдельно глава МИД указала на растущее влияние гибридных угроз, дезинформации и информационных манипуляций на безопасность государств. По ее словам, опыт Грузии показывает, насколько важно ограничивать чрезмерное внешнее влияние для сохранения внутренней стабильности.Кроме того, Бочоришвили заявила, что мир, стабильность, экономическая устойчивость и последовательные реформы являются основой успешного развития страны.Глава МИД также отметила, что партнерство Грузии с НАТО последовательно развивается на протяжении многих лет. По ее словам, альянс сыграл важную роль в укреплении обороноспособности страны, а Грузия, в свою очередь, активно участвовала в миссиях и операциях НАТО, внося вклад в обеспечение трансатлантической безопасности.В качестве примера министр привела миссию в Афганистане, где Грузия была крупнейшим по численности военного контингента партнером НАТО среди стран, не входящих в альянс.Грузия – НАТОИнституциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году Грузия получила статус страны-аспиранта НАТО, а в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.В 2024 году после начала так называемых проевропейских протестов некоторые страны альянса вместе с грузинской оппозицией призвали пересмотреть отношения с Грузией. В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые были убраны формулировки о неизбежности интеграции Грузии и Украины в блок, что вызвало негодование со стороны грузинских политиков.Россия категорически выступает против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, по оценке российской стороны, это не укрепляет безопасность Грузии. В Москве считают, что НАТО стремится втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть ее к авантюрам, а сам альянс рассматривается как вредоносный фактор для Южного Кавказа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, мака бочоришвили, нато, мид россии, турция