https://sputnik-georgia.ru/20260723/vozvraschenie-k-zdravomu-smyslu-v-tbilisi-uvideli-peremeny-v-politike-berlina-299769129.html

"Возвращение к здравому смыслу": в Тбилиси увидели перемены в политике Берлина

"Возвращение к здравому смыслу": в Тбилиси увидели перемены в политике Берлина

Sputnik Грузия

В Тбилиси рассчитывают, что назначение нового посла поможет вывести двусторонние контакты из затяжной паузы 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T12:52+0400

2026-07-23T12:52+0400

2026-07-23T13:07+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Вступление в должность нового посла Грузии в Германии Александра Картозия станет важным шагом для восстановления политических и деловых контактов между двумя странами, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили.Картозия 23 июля вручит верительные грамоты президенту Германии и после семимесячного ожидания официально приступит к исполнению своих обязанностей. Между тем Петер Фишер, занимавший пост посла Германии в Грузии с 2022 года, в июне завершил свою дипломатическую миссию. Вскоре после его отъезда с официального сайта МИД Германии была удалена информация, в которой Саломе Зурабишвили была указана в качестве действующего президента Грузии.По его словам, отношения между Тбилиси и Берлином ухудшились из-за действий бывшего посла Германии Петера Фишера, который, как утверждает депутат, поощрял вмешательство немецких политиков во внутренние процессы Грузии."Некоторые немецкие политики приезжали в Грузию и грубо вмешивались в предвыборную кампанию. Это поощрялось и со стороны посла. Естественно, все это оставило негативный след. Сейчас ситуация меняется", – отметил Кадагишвили.Изменения в отношениях между двумя странами стали возможны после завершения дипломатической миссии Петера Фишера, считает депутат от правящей партии Леван Мачавариани. По его словам, действия Берлина могут стать началом восстановления двусторонних отношений."Мы помним, как господин Фишер фактически выступал в роли одного из активистов радикальной оппозиции. То, что сейчас делает немецкая сторона, – это возвращение к здравому смыслу. Мы надеемся, что это лишь первые шаги и Германия постарается исправить все то, что испортил господин Фишер", – заявил Мачавариани.Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляли желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов.На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата.В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Грузия и ГерманияЕще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен.Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси.В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.Уже в конце декабря Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября — начале декабря 2024 года.31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными за "насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его".В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственными за репрессии" против митингующих во время акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260721/novyy-etap-posle-fishera-v-gruzii-zayavili-o-nadezhde-na-sblizhenie-s-germaniey-299732128.html

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили