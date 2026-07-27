https://sputnik-georgia.ru/20260727/zaschita-tsennostey-ili-moralnaya-politsiya-v-gruzii-sporyat-o-novom-dvizhenii-299823432.html
Защита ценностей или "моральная полиция"? В Грузии спорят о новом движении
Защита ценностей или "моральная полиция"? В Грузии спорят о новом движении
Sputnik Грузия
Поводом для создания движения стал скандал вокруг высказываний стендап-комика о грузинском писателе Нодаре Думбадзе и последовавшего за этим нападения на него 27.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-27T15:55+0400
2026-07-27T15:55+0400
2026-07-27T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками основал новое общественное движение в Грузии, целью которого назвал защиту грузинских ценностей, идеалов и традиций.О создании движения представители инициативной группы сообщили на брифинге, заявив, что намерены реагировать на случаи оскорбления святынь и национальных ценностей.По словам Картвелишвили, движение будет "очень активным, серьезным и максимально конструктивным", однако при необходимости защиты грузинской культуры и национальной идентичности его участники не будут избегать рисков.Одной из причин создания движения представители инициативной группы назвали недавние события, в том числе скандал вокруг стендап-комика Онисе Окриашвили, которого часть общества обвиняет в оскорбительных высказываниях о писателе Нодаре Думбадзе во время юмористического подкаста. После этого Окриашвили стал жертвой физического нападения.По словам Картвелишвили, это был не единственный случай, когда комик в оскорбительной форме высказывался о религии, выдающихся грузинских деятелях и других темах, которые часть общественности считает неприкосновенными.В движении заявили, что извинения перед обществом должен принести не только сам Окриашвили, но и люди, которые находились с ним на сцене и, по их мнению, поддержали происходящее."Если общество увидит реакцию на их действия, но они не осознают, что переходят красные линии, мы будем требовать ответа за каждое действие и комментарий, унижающий достоинство грузинского народа", – заявил он.Картвелишвили также заявил, что последние события вновь показали: грузинская идентичность, традиции, ценности, православная вера, а также исторические деятели, внесшие вклад в культуру страны и защищавшие Родину, периодически становятся объектами "скоординированных атак".По его словам, подобные процессы являются искусственно созданными и направлены на обесценивание национальных ценностей. Картвелишвили считает, что за ними стоят финансируемые из-за рубежа группы и связанные с ними активисты.Угроза насилияСоздание нового движения раскритиковал лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, заявив, что подобные инициативы могут привести к росту насилия в обществе.По словам оппозиционера, речь идет не о "полиции морали", а о "подстрекательстве к массовому насилию под видом псевдоморали"."Он (Картвелишвили – ред.) сказал примечательную вещь: "Если потребуется, я даже пойду в тюрьму". Если у него есть кто-то, кто его любит и о нем заботится, пусть объяснят ему: с таким "разгоном", как правило, оказываются в морге, а не в тюрьме", – написал Гварамия в соцсети.Гварамия также упомянул 1990-е годы, заявив, что попытки вернуть в общество подобные методы противостояния могут иметь тяжелые последствия.Позиция властиДепутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе заявил, что желание людей защищать культуру, веру, права граждан и историю страны является положительным явлением, однако все действия должны осуществляться в рамках закона.По его словам, в Грузии гарантировано право граждан на свободное объединение."Конечно, важно и хорошо, когда люди хотят защищать и высказываться против целенаправленных действий, направленных против культуры страны, веры, прав человека и истории. Разумеется, все это должно происходить с соблюдением закона и в установленных рамках", – заявил Гордуладзе.Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях пост в поддержку Онисе Окриашвили, назвав его "светлым, образованным, смышленым и позитивным" человеком и заявив, что за такими людьми стоит будущее.В правящей партии обвинили Саакашвили в поощрении насилия, заявив, что его поддержка Окриашвили является проявлением "псевдолиберальной и, по сути, неонацистской идеологии", финансируемой извне.Ранее прокуратура Грузии предъявила обвинение Нико Хурцилаве. По данным следствия, ночью 22 июля в Тбилиси обвиняемый нанес Окриашвили несколько ударов по голове и различным частям тела. Полиция задержала его спустя несколько часов после инцидента.Прокуратура требовала избрать для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 5 тысяч лари. Суд избрал залог в качестве меры пресечения, после чего Хурцилава был освобожден из зала суда.Как сообщил адвокат задержанного Шота Мирвелашвили, его клиент признал вину и сотрудничает со следствием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, михаил саакашвили, мма
политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, михаил саакашвили, мма
Защита ценностей или "моральная полиция"? В Грузии спорят о новом движении
Поводом для создания движения стал скандал вокруг высказываний стендап-комика о грузинском писателе Нодаре Думбадзе и последовавшего за этим нападения на него
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками основал новое общественное движение в Грузии, целью которого назвал защиту грузинских ценностей, идеалов и традиций.
О создании движения представители инициативной группы сообщили на брифинге, заявив, что намерены реагировать на случаи оскорбления святынь и национальных ценностей.
По словам Картвелишвили, движение будет "очень активным, серьезным и максимально конструктивным", однако при необходимости защиты грузинской культуры и национальной идентичности его участники не будут избегать рисков.
"Мы готовы отвечать за каждое наше действие и при необходимости даже пойти в тюрьму", – заявил Картвелишвили.
Одной из причин создания движения представители инициативной группы назвали недавние события, в том числе скандал вокруг стендап-комика Онисе Окриашвили, которого часть общества обвиняет в оскорбительных высказываниях о писателе Нодаре Думбадзе во время юмористического подкаста. После этого Окриашвили стал жертвой физического нападения.
По словам Картвелишвили, это был не единственный случай, когда комик в оскорбительной форме высказывался о религии, выдающихся грузинских деятелях и других темах, которые часть общественности считает неприкосновенными.
В движении заявили, что извинения перед обществом должен принести не только сам Окриашвили, но и люди, которые находились с ним на сцене и, по их мнению, поддержали происходящее.
"Если общество увидит реакцию на их действия, но они не осознают, что переходят красные линии, мы будем требовать ответа за каждое действие и комментарий, унижающий достоинство грузинского народа", – заявил он.
Картвелишвили также заявил, что последние события вновь показали: грузинская идентичность, традиции, ценности, православная вера, а также исторические деятели, внесшие вклад в культуру страны и защищавшие Родину, периодически становятся объектами "скоординированных атак".
По его словам, подобные процессы являются искусственно созданными и направлены на обесценивание национальных ценностей. Картвелишвили считает, что за ними стоят финансируемые из-за рубежа группы и связанные с ними активисты.
Создание нового движения раскритиковал лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, заявив, что подобные инициативы могут привести к росту насилия в обществе.
По словам оппозиционера, речь идет не о "полиции морали", а о "подстрекательстве к массовому насилию под видом псевдоморали".
"Он (Картвелишвили – ред.) сказал примечательную вещь: "Если потребуется, я даже пойду в тюрьму". Если у него есть кто-то, кто его любит и о нем заботится, пусть объяснят ему: с таким "разгоном", как правило, оказываются в морге, а не в тюрьме", – написал Гварамия в соцсети.
Гварамия также упомянул 1990-е годы, заявив, что попытки вернуть в общество подобные методы противостояния могут иметь тяжелые последствия.
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе заявил, что желание людей защищать культуру, веру, права граждан и историю страны является положительным явлением, однако все действия должны осуществляться в рамках закона.
По его словам, в Грузии гарантировано право граждан на свободное объединение.
"Конечно, важно и хорошо, когда люди хотят защищать и высказываться против целенаправленных действий, направленных против культуры страны, веры, прав человека и истории. Разумеется, все это должно происходить с соблюдением закона и в установленных рамках", – заявил Гордуладзе.
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях пост в поддержку Онисе Окриашвили, назвав его "светлым, образованным, смышленым и позитивным" человеком и заявив, что за такими людьми стоит будущее.
В правящей партии обвинили Саакашвили в поощрении насилия, заявив, что его поддержка Окриашвили является проявлением "псевдолиберальной и, по сути, неонацистской идеологии", финансируемой извне.
Ранее прокуратура Грузии предъявила обвинение Нико Хурцилаве. По данным следствия, ночью 22 июля в Тбилиси обвиняемый нанес Окриашвили несколько ударов по голове и различным частям тела. Полиция задержала его спустя несколько часов после инцидента.
Прокуратура требовала избрать для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 5 тысяч лари. Суд избрал залог в качестве меры пресечения, после чего Хурцилава был освобожден из зала суда.
Как сообщил адвокат задержанного Шота Мирвелашвили, его клиент признал вину и сотрудничает со следствием.