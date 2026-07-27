https://sputnik-georgia.ru/20260727/zaschita-tsennostey-ili-moralnaya-politsiya-v-gruzii-sporyat-o-novom-dvizhenii-299823432.html

Защита ценностей или "моральная полиция"? В Грузии спорят о новом движении

Защита ценностей или "моральная полиция"? В Грузии спорят о новом движении

Sputnik Грузия

Поводом для создания движения стал скандал вокруг высказываний стендап-комика о грузинском писателе Нодаре Думбадзе и последовавшего за этим нападения на него 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T15:55+0400

2026-07-27T15:55+0400

2026-07-27T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Боец ММА Георгий Картвелишвили вместе с единомышленниками основал новое общественное движение в Грузии, целью которого назвал защиту грузинских ценностей, идеалов и традиций.О создании движения представители инициативной группы сообщили на брифинге, заявив, что намерены реагировать на случаи оскорбления святынь и национальных ценностей.По словам Картвелишвили, движение будет "очень активным, серьезным и максимально конструктивным", однако при необходимости защиты грузинской культуры и национальной идентичности его участники не будут избегать рисков.Одной из причин создания движения представители инициативной группы назвали недавние события, в том числе скандал вокруг стендап-комика Онисе Окриашвили, которого часть общества обвиняет в оскорбительных высказываниях о писателе Нодаре Думбадзе во время юмористического подкаста. После этого Окриашвили стал жертвой физического нападения.По словам Картвелишвили, это был не единственный случай, когда комик в оскорбительной форме высказывался о религии, выдающихся грузинских деятелях и других темах, которые часть общественности считает неприкосновенными.В движении заявили, что извинения перед обществом должен принести не только сам Окриашвили, но и люди, которые находились с ним на сцене и, по их мнению, поддержали происходящее."Если общество увидит реакцию на их действия, но они не осознают, что переходят красные линии, мы будем требовать ответа за каждое действие и комментарий, унижающий достоинство грузинского народа", – заявил он.Картвелишвили также заявил, что последние события вновь показали: грузинская идентичность, традиции, ценности, православная вера, а также исторические деятели, внесшие вклад в культуру страны и защищавшие Родину, периодически становятся объектами "скоординированных атак".По его словам, подобные процессы являются искусственно созданными и направлены на обесценивание национальных ценностей. Картвелишвили считает, что за ними стоят финансируемые из-за рубежа группы и связанные с ними активисты.Угроза насилияСоздание нового движения раскритиковал лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, заявив, что подобные инициативы могут привести к росту насилия в обществе.По словам оппозиционера, речь идет не о "полиции морали", а о "подстрекательстве к массовому насилию под видом псевдоморали"."Он (Картвелишвили – ред.) сказал примечательную вещь: "Если потребуется, я даже пойду в тюрьму". Если у него есть кто-то, кто его любит и о нем заботится, пусть объяснят ему: с таким "разгоном", как правило, оказываются в морге, а не в тюрьме", – написал Гварамия в соцсети.Гварамия также упомянул 1990-е годы, заявив, что попытки вернуть в общество подобные методы противостояния могут иметь тяжелые последствия.Позиция властиДепутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе заявил, что желание людей защищать культуру, веру, права граждан и историю страны является положительным явлением, однако все действия должны осуществляться в рамках закона.По его словам, в Грузии гарантировано право граждан на свободное объединение."Конечно, важно и хорошо, когда люди хотят защищать и высказываться против целенаправленных действий, направленных против культуры страны, веры, прав человека и истории. Разумеется, все это должно происходить с соблюдением закона и в установленных рамках", – заявил Гордуладзе.Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях пост в поддержку Онисе Окриашвили, назвав его "светлым, образованным, смышленым и позитивным" человеком и заявив, что за такими людьми стоит будущее.В правящей партии обвинили Саакашвили в поощрении насилия, заявив, что его поддержка Окриашвили является проявлением "псевдолиберальной и, по сути, неонацистской идеологии", финансируемой извне.Ранее прокуратура Грузии предъявила обвинение Нико Хурцилаве. По данным следствия, ночью 22 июля в Тбилиси обвиняемый нанес Окриашвили несколько ударов по голове и различным частям тела. Полиция задержала его спустя несколько часов после инцидента.Прокуратура требовала избрать для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 5 тысяч лари. Суд избрал залог в качестве меры пресечения, после чего Хурцилава был освобожден из зала суда.Как сообщил адвокат задержанного Шота Мирвелашвили, его клиент признал вину и сотрудничает со следствием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, михаил саакашвили, мма