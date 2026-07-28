https://sputnik-georgia.ru/20260728/bolshe-obyazatelstv-menshe-prav-v-gruzii-raskritikovali-novyy-podkhod-es-k-rasshireniyu-299835811.html

Больше обязательств, меньше прав: в Грузии раскритиковали новый подход ЕС к расширению

Больше обязательств, меньше прав: в Грузии раскритиковали новый подход ЕС к расширению

Sputnik Грузия

Такой подход создает угрозу государственному суверенитету, поскольку может привести к ситуации, когда крупные страны получат больше влияния на небольшие... 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T15:37+0400

2026-07-28T15:37+0400

2026-07-28T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Одними из главных принципов создания Евросоюза были равенство и равноправие государств, а возможное изменение подходов к процессу расширения ЕС может создать угрозу государственному суверенитету, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Торнике Чеишвили. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства. По его словам, к этой инициативе уже присоединились 12 стран ЕС. Также он предложил реформировать процесс расширения Евросоюза, предусмотрев поэтапное вступление новых членов. "Очень прискорбно, что евробюрократия и Брюссель решили, с одной стороны, на фоне заявленного процесса расширения, ввести прямую сегрегацию между членами, а с другой – создать для новых или небольших государств условия, при которых они будут брать на себя как можно больше обязательств, но будут лишены каких-либо прав", – сказал Чеишвили. По его мнению, такой подход создает угрозу государственному суверенитету, поскольку может привести к ситуации, когда крупные страны получат больше влияния на небольшие государства. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года. Ранее страна подписала с Брюсселем Соглашение об ассоциации, а с 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были выдвинуты девять дополнительных условий. Среди них – преодоление политической поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие требования. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель в 2024 году пересмотрел отношения с Тбилиси, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате от демократии, призвав власти "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отменить законы об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти назвали эти условия "нереалистичными", однако выразили уверенность, что безвизовый режим приостановлен не будет. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив распространить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, германия, тбилиси, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия