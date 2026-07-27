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Почему членство в ЕС может стать невыгодным для малых стран – ответ Папуашвили

Почему членство в ЕС может стать невыгодным для малых стран – ответ Папуашвили

Sputnik Грузия

По мнению Папуашвили, переход к решениям большинством лишит небольшие страны права блокировать шаги, противоречащие их национальным интересам 27.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-27T12:52+0400

2026-07-27T12:52+0400

2026-07-27T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Отмена принципа консенсуса при принятии решений в Евросоюзе лишит малые государства главного механизма защиты национальных интересов, а при таких условиях членство в объединении может утратить политическую привлекательность, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее выступил за отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства. По его словам, к этой инициативе уже присоединились 12 стран ЕС. Одновременно он предложил реформировать процесс расширения Евросоюза, предусмотрев поэтапное вступление новых членов.Глава парламента подчеркнул, что членство в ЕС никогда не было самоцелью ни для действующих членов объединения, ни для стран-кандидатов. По его словам, смысл вступления заключается в том, чтобы государство могло эффективнее защищать свои интересы, расширять возможности и влиять на принятие международных решений.При этом именно принцип консенсуса, отметил Папуашвили, дает небольшим государствам возможность блокировать решения, которые могут нанести ущерб их национальным интересам.По его оценке, если решения будут приниматься исключительно большинством, малые страны лишатся ключевого инструмента влияния и уже не смогут защитить свои жизненно важные интересы, если они будут расходиться с позицией большинства."В таком случае речь уже не будет идти о добровольном и сбалансированном разделении части суверенитета ради достижения общих целей. Это будет означать почти полную утрату реального суверенитета", – заявил он.Папуашвили считает, что государство, которое не может заблокировать невыгодное для себя решение и обязано выполнять навязанные ему решения, постепенно утрачивает возможность самостоятельно определять свою политику.По его словам, для крупных государств подобная система может быть выгодной, поскольку их политический и экономический вес и без того обеспечивает им преимущество. Однако для небольших стран такие изменения будут иметь крайне негативные последствия.На этом фоне, отметил председатель парламента, закономерно возникает вопрос о целесообразности вступления в Евросоюз.Он добавил, что в подобных условиях для небольших государств пребывание вне Евросоюза может оказаться более выгодным, поскольку позволит сохранить свободу самостоятельного принятия решений.Кроме того, Папуашвили не исключил, что обсуждение реформы системы принятия решений может быть связано с намерением остановить дальнейшее расширение Евросоюза.По его словам, странам-кандидатам предлагают вступить уже не в тот Евросоюз, который существует сегодня, а в измененную систему, в рамках которой они будут нести все обязательства членов объединения, но при этом их права и возможности влиять на принимаемые решения окажутся ограниченными."Главный вопрос заключается уже не только в том, когда нас примут в Евросоюз. Главный вопрос – в какой именно Евросоюз нам предлагают вступить, с какими правами и насколько равноправным будет это членство", – заявил Папуашвили.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года. Ранее страна подписала с Брюсселем Соглашение об ассоциации, а с 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были выдвинуты девять дополнительных условий. Среди них – преодоление политической поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие требования.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель в 2024 году пересмотрел отношения с Тбилиси, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате от демократии, призвав власти "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отменить законы об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти назвали эти условия "нереалистичными", однако выразили уверенность, что безвизовый режим приостановлен не будет.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив распространить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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