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Преступность в Грузии продолжает расти – новые данные

Преступность в Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Почти в 16,5 раза выросло число преступлений, связанных со взяточничеством, в 4 раза – с торговлей влиянием, почти в два раза – со служебной халатностью 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Число преступлений, зафиксированных в период с января по июнь 2026 года, выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 29,9 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, из 29 915 преступлений раскрыто 72,87%. При этом за первые полгода выросло количество преступлений, совершенных на сексуальной почве, в том числе изнасилований и развратных действий. При этом, несмотря на то что раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, по-прежнему остается высокой, число зарегистрированных преступлений в указанный превышает аналогичный показатель прошлого года вдвое. Всего полиция зарегистрировала 7 533 таких преступления, тогда как показатель прошлого года составлял 3 919.Борьба с отмыванием денег в Грузии – прокуратура раскрыла транснациональные преступления>>Тем временем в три с половиной раза по сравнению с первым полугодием 2025 года выросло число правонарушений, связанных с провозом наркотиков и психотропных веществ в Грузию. А вот показатель потребления наркотиков, который в Грузии является преступлением для тех, кто единожды был привлечен за это к административной ответственности, вырос в 10,5 раза.В том числе почти в 16,5 раза выросло число преступлений, связанных со взяточничеством, в 4 раза – с торговлей влиянием, почти в два раза – со служебной халатностью.В то же время число преступлений, связанных с транспортом, и преступлений против собственности сократилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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