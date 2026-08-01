https://sputnik-georgia.ru/20260801/skolko-grazhdan-gruzii-vydvorili-iz-es-s-nachala-2026-goda--299911720.html

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2026 года?

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2026 года?

Sputnik Грузия

Больше всего граждан Грузии вернули на родину из Германии, Франции и Италии 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T13:23+0400

2026-08-01T13:23+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Страны Евросоюза депортировали на родину 1431 грузина в период с 1 января по 30 июня 2026 года, а 20 из них Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД.Из выдворенных на родину – 879 мужчин, 199 женщин и 273 несовершеннолетних. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (723 человека), затем идут Франция (248), Италия (81), Польша (52) и Швейцария (41).C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".Оппозиционная партия Грузии предлагает отказаться от вступления в ЕС>>Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, франция, италия, германия, безвизовый режим, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?